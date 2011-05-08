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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

غفوری فرد در گفتگو با مهر:

اتفاقات امروز مجلس در شان خانه ملت نبود

اتفاقات امروز مجلس در شان خانه ملت نبود

نماینده مردم تهران گفت: برخورد امروز نمایندگان در شان خانه ملت نبود و اعضای کمیسیون تلفیق نیز نباید ردیف‌های بودجه را به نفع حوزه‌های انتخابیه خود تغییر می‌دادند.

حسن غفوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی درپی رای گیری برای حذف بودجه ردیفهای برخی استانها گفت : جنجال امروز مجلس در شان خانه ملت نبود چرا که بازتاب بین‌المللی آن در رسانه‌های خارجی در شان جمهوری اسلامی نیست.

نماینده مردم تهران با اعتراض به عملکرد کمیسیون تلفیق در جابجایی برخی ردیف‌ها و افزایش برخی ردیف‌های بودجه‌ای برای حوزه‌های انتخابیه نمایندگان عضو کمسیون تلفیق تصریح کرد:‌ برخورد برخی نمایندگان با این اشتباه هزینه زیادی را برای خانه ملت در پی داشت.

وی اظهار داشت: هزینه سه میلیاردی این ردیف ها در برابر بودجه 500 هزار میلیاردی کشور مبلغ ناچیزی بود و نمی‌توانست از طرف نمایندگان تحمل شود.

کد مطلب 1306825

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