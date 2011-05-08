جلوگیری از گسترش شهر تهران موضوع مهم طرح تفصیلی این شهر است

نادر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران، با اشاره به اینکه در طرح جامع و تفصیلی تهران، تهران بزرگتر از آنچه که هم اکنون هست، نخواهد شد، افزود: در طرح جامع تهران تأکید جدی شده که از گسترش شهر جلوگیری شود و قرار نیست مساحت تهران از مساحت فعلی بیشتر شود.

وی افزود: با این وجود حتی در طرح جامع، تهران کوچکتر از مساحت فعلی است و به همین دلیل موضوع گسترش شهر تهران و جلوگیری ازتوسعه آن از موضوعاتی است که با جدیت در این طرح دیده شده است.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه تعداد طبقات در طرح تفصیلی و در هر پهنه مشخص است، خاطر نشان کرد: یکی دیگر از نکاتی که در طرح تفصیلی برای جلوگیری از بروز ناهنجاری در گسترش شهر تأکید شده، این است که با توجه به هر پهنه تعداد طبقات نیز مشخص است و مدیریت سلیقه ای در آن اعمال نخواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس طرح جدید، دیگر بلند و کوتاه بودن ساختمانها را سلیقه افراد مشخص نمی کند و با توجه به پهنه، شکل ساخت و سازها و تعداد طبقات تعیین شده است.