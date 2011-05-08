تهران در طرح تفصیلی کوچک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نادرکرمی با اشاره به این که در طرح جامع و تفصیلی تهران، تهران بزرگ تر از آنچه که هم اکنون هست، نخواهد شد، افزود: در طرح جامع تهران تاکید جدی شده است که از گسترش شهر جلوگیری شود و قرار نیست مساحت تهران از مساحت فعلی بیشتر شود.

کرمی افزود: با این وجود حتی در طرح جامع، تهران کوچکتر از مساحت فعلی است و به همین دلیل موضوع گسترش شهر تهران و جلوگیری ازتوسعه آن از موضوعاتی است که با جدیت در این طرح دیده شده است.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با بیان این که تعداد طبقات در طرح تفصیلی و در هر پهنه مشخص است، خاطر نشان کرد: یکی دیگر از نکاتی که در طرح تفصیلی برای جلوگیری ازبروز ناهنجاری در گسترش شهر تاکید شده، این است که با توجه به هر پهنه تعداد طبقات نیز مشخص است و مدیریت سلیقه ای در آن اعمال نخواهد شد.

به گفته وی بر اساس طرح جدید، دیگر بلند و کوتاه بودن ساختمان ها را سلیقه افراد مشخص نمی کند و با توجه به پهنه، شکل ساخت و سازها و تعداد طبقات تعیین شده است.





