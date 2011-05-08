به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران این جشنواره نامزدهای خود را در بخش‌های مختلف به شرح ذیل اعلام کردند. نامزدهای داوری هیئت داوران بخش فنی جشنواره شامل: تندیس بهترین پیاده سازی فنی بازی بزرگ "گرشاسپ"، "میر مهنا" و "سیاره میترا". نامزدهای داوری بخش هنری جشنواره و دریافت تندیس بهترین کاراکتر بازی بزرگ شامل: "گرشاسپ"، "گاندو"، "سیاره میترا" و "کوهنورد".

نامزدهای تندیس بهترین گرافیک بازی بزرگ: بازی‌های "گرشاسپ"، "میر مهنا" ،"سیاره میترا" و "کوهنورد". نامزدهای تندیس بهترین صدا و موسیقی بازی بزرگ: "گرشاسپ" ، میرمهنا"، "سیاره میترا" و"کوهنورد". همچنین نامزدهای بخش محتوایی جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران، تندیس بهترین بازینامه بازی بزرگ شامل: بازی‌های "عصر پهلوانان" ، "میر مهنا" ، "سیاره میترا" ، "داستان دوستان" و "کوهنورد".

نامزدهای تندیس بهترین طراحی بازی بزرگ شامل بازیهای "گرشاسپ"، "میر مهنا"، "سیاره میترا" ، "کوهنورد" و "گاندو". نامزدهای دریافت تندیس بهترین بازی موبایل: "دزده و مرغ فلفلی"، "هیرو"، نامزدهای تندیس بهترین بازی کوچک: "بو"، "مدافع جهان" ، "خارج از سرزمین" ،"حسن کچل" و LIGHT DELUX

براساس اعلام دبیرخانه جشنواره، نامزدهای دریافت جایزه تندیس بهترین بازی در بخش اصلی شامل: "گرشاسپ"، "میر مهنا"، "سیاره میترا" و " "کوهنورد.

داوری بخش‌های مختلف از ششم فروردین ماه امسال آغاز شد و در جلسه مشترک داوران بخش فنی در 29 فروردین آرای مذکور از میان مجموع 92 بازی ( 54 بازی بزرگ ، 22 بازی کوچک ، هشت بازی موبایل و هشت بازی آنلاین) ارسالی به بخش اصلی جشنواره که مورد داوری قرار گرفته‌اند و بازی‌های یاد شده به عنوان نامزدهای این بخش معرفی شدند.

نخستین نمایشگاه و جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران از هشتم تا 12 اردیبهشت‌ماه در برج میلاد برگزار شد.