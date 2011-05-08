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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

با حضور وزیر ارشاد/

برترین‌های جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران معرفی می‌شوند

برترین‌های جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران معرفی می‌شوند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مدیران فردا 19اردیبهشت‌ماه در مراسمی ویژه از برگزیدگان نخستین جشنواره بازی‌های رایا‌نه‌ای تهران تقدیر می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران این جشنواره نامزدهای خود را در بخش‌های مختلف به شرح ذیل اعلام کردند. نامزدهای داوری هیئت داوران بخش فنی جشنواره شامل: تندیس بهترین پیاده سازی فنی بازی بزرگ  "گرشاسپ"، "میر مهنا" و "سیاره میترا". نامزدهای داوری  بخش هنری جشنواره و دریافت  تندیس بهترین کاراکتر بازی بزرگ  شامل: "گرشاسپ"، "گاندو"، "سیاره میترا" و "کوهنورد".

نامزدهای تندیس بهترین گرافیک بازی بزرگ:  بازی‌های "گرشاسپ"، "میر مهنا" ،"سیاره میترا" و "کوهنورد". نامزدهای  تندیس بهترین صدا و موسیقی بازی بزرگ: "گرشاسپ" ، میرمهنا"، "سیاره میترا" و"کوهنورد". همچنین نامزدهای بخش محتوایی جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران،  تندیس بهترین بازینامه بازی بزرگ  شامل: بازی‌های "عصر پهلوانان" ، "میر مهنا" ، "سیاره میترا" ، "داستان دوستان" و "کوهنورد".

نامزدهای  تندیس بهترین طراحی بازی بزرگ شامل بازیهای  "گرشاسپ"، "میر مهنا"، "سیاره میترا" ، "کوهنورد" و "گاندو". نامزدهای  دریافت تندیس بهترین بازی موبایل:  "دزده و مرغ فلفلی"، "هیرو"، نامزدهای تندیس بهترین بازی کوچک: "بو"، "مدافع جهان" ، "خارج از سرزمین" ،"حسن کچل" و LIGHT DELUX

براساس اعلام دبیرخانه جشنواره، نامزدهای دریافت جایزه  تندیس بهترین بازی در بخش اصلی  شامل: "گرشاسپ"، "میر مهنا"، "سیاره میترا" و " "کوهنورد.

داوری بخش‌های مختلف از ششم فروردین ماه  امسال آغاز شد و در جلسه مشترک داوران بخش فنی در 29 فروردین آرای مذکور از میان مجموع 92 بازی ( 54 بازی بزرگ ، 22 بازی کوچک ، هشت بازی موبایل و هشت بازی آنلاین) ارسالی به بخش اصلی جشنواره که مورد داوری قرار گرفته‌اند و بازی‌های یاد شده به عنوان نامزدهای این بخش معرفی شدند.

نخستین نمایشگاه و جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران از هشتم تا 12 اردیبهشت‌ماه در برج میلاد برگزار شد.

کد مطلب 1306834

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