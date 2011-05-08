محاکمه 14 رهبر مخالف بحرینی/ آل خلیفه قصد خونریزی بیشتر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الجزیره، "ابراهیم شریف" رهبر جمعیت وعد از گروههای مخالف در بحرین از جمله کسانی است که امروز در دادگاه محاکمه می شوند. علاوه بر وی "حسن مشیمع" رهبر جنبش حق و "عبدالوهاب حسین" رهبر جریان وفاء و "عبدالهادی خواجه" از مهمترین افرادی هستند که امروز به همراه تنی چند از فعالان سیاسی و دینی در دادگاه حاضر می شوند.

خبرگزاری رسمی بحرین به نقل از دادستان نظامی این کشور اعلام کرد: اخیرا در زمینه بازداشت 7 متهم دیگر که در خارج از بحرین هستند تقاضاهایی را برای اینترپل (پلیس بین الملل) ارسال کرده ایم که "سعید الشهابی" رهبر جنبش احرار (آزادگان) بحرین و "علی عبدالامام" وبلاگ نویس از جمله آنان هستند.

اتهامات بی اساس برای سرکوب مخالفان

دادستانی نظامی بحرین اخیرا اتهاماتی را که فاقد وجاهت قانونی است به مخالفان وارد کرده که بارزترین آنها تاسیس و مدیریت گروههایی برای تغییر قانون اساسی و برچیدن نظام پادشاهی، تلاش در جهت سرنگونی نظام سیاسی و فعالیت اطلاعاتی در گروههای تروریستی مربوط به کشورهای خارجی می شود.



عبدالهادی خواجه، ابراهیم شریف و حسن مشیمع

همچنین نظام سرکوبگر آل خلیفه ادعا دارد که این افراد در جمع آوری و توزیع کمک های مالی به آنچه گروهکهای تروریستی خوانده شده نقش داشته اند و به انتشار اخبار دروغین و غرض دار در جهت تشویش افکار عمومی و بر هم زدن امنیت بحرین و فعالیتهای تحریک آمیز علیه برخی از طوایف و قومیتها دست زده اند. مسئله ای که استبداد سنگین شاهنشاهی بحرین را نشان می دهد.

دادستان کل نظامی بحرین در این باره مدعی است که تمامی متهمین بازداشت شده از حقوق قانونی تصویب شده برخوردار خواهند بود. بر این اساس، آنان حق ارتباط با بستگان و گرفتن وکیل برای جلسات دادگاه و بازجویی را دارند.

الجزیره در ادامه می نویسد: این برای نخستین بار است که منامه از زمان اعلام قوانین و احکام عرفی در این کشور محاکمه رهبران مخالف را در دستور کار قرار داده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بحرین در ماههای اخیر شاهد موجی از اعتراضات مردمی در راستای انجام اصلاحات سیاسی و قانون اساسی بود که طی آن مخالفان خواستار تغیر نظام به پادشاهی مشروطه شدند. اعتراضاتی که 25 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشته است.

گفته می شود دادگاه نظامی بحرین به وکلای متهمین موعد برگزاری جلسات دادگاه (امروز) را از 12 ساعت پیش اعلام کرده و به متهمان این اجازه داده شده که یکی از بستگانشان در جلسات دادگاه حضور داشته باشد.

شکنجه مخالفان

الجزیره در ادامه تاکید می کند: برخی از منابع حقوقی در روزهای اخیر از بدرفتاری با متهمان در راستای گرفتن اعتراف از آنها هشدار داده اند. همچنین این منابع درباره بدرفتاری با مخالفان در جریان تحقیقات و دوران بازداشت هشدار داده اند.

بر این اساس گفته می شود برخی از متهمان از زمانی که بازداشت شده اند تنها توانسته اند یک بار با بستگان خود تلفنی صحبت کنند. در این میان ابراهیم شریف رهبر جمعیت الوعد تنها توانسته یک بار به مدت سه ثانیه با خانواده اش صحبت کند.

منابع حقوقی همچنین به این مسئله اشاره کردند که تمامی 14 مخالف بحرینی که امروز محاکمه شان آغاز می شود در پادگان هوایی شیخ عیسی (70 کیلومتری جنوب منامه) بسر می برند.

الجزیره در ادامه نوشت: دادستانی نظامی بحرین اواخر ماه گذشته حکم اعدام برای 4 نفر از مخالفان را که در اعتراضات شرکت داشتند صادر کرد. دادستان نظامی همچنین حکم حبس ابد برای سه تن دیگر از معترضین صادر کرد که با اعتراضات مجامع داخلی و سازمانهای بین المللی و حقوق بشری مجبور به عدم اجرای این احکام شد.