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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۱۱

حق‌شناس در گفتگو با مهر:

عدم سنخیت اصلاح‌طلبان و جریان انحرافی/ ائتلاف صحت ندارد

عدم سنخیت اصلاح‌طلبان و جریان انحرافی/ ائتلاف صحت ندارد

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ائتلاف اصلاح طلبان با جریان انحرافی را شایعه ای بیش ندانست و گفت: سیاست اصلاح‌طلبان سنخیتی با حامیان دولت ندارد بنابراین خبری مبنی بر فعالیت مشترک اصلاح طلبان با حامیان دولت به هیچ وجه صحت ندارد.

محمد جواد حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر، همسویی اصلاح طلبان با جریان انحرافی را شایعه ای بیش ندانست و گفت: البته من از فعالیت آتی اصلاح طلبان  و تعامل آنها با جریان حامی دولت خبر ندارم اما بعید می دانم اصلاح طلبان ائتلاف و همسویی با این جریان را بپذیرند.

وی با بیان اینکه اگر سیاست جدیدی در جریان اصلاحات اتخاذ شود حتما ما با خبر خواهیم شد گفت: اگر سیاست اصلاح طلبان مبنی بر همکاری و نزدیکی با بخشی از جریان حامی دولت قرار گیرد حتما اصلاح طلبان مردم را با خبر خواهند کرد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکید کرد: سیاست اصلاح طلبان سنخیتی با حامیان دولت ندارد بنابراین خبری مبنی بر فعالیت مشترک اصلاح طلبان با حامیان دولت به هیچ وجه صحت ندارد.

کد مطلب 1306841

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