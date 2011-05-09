محمد جواد حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر، همسویی اصلاح طلبان با جریان انحرافی را شایعه ای بیش ندانست و گفت: البته من از فعالیت آتی اصلاح طلبان و تعامل آنها با جریان حامی دولت خبر ندارم اما بعید می دانم اصلاح طلبان ائتلاف و همسویی با این جریان را بپذیرند.

وی با بیان اینکه اگر سیاست جدیدی در جریان اصلاحات اتخاذ شود حتما ما با خبر خواهیم شد گفت: اگر سیاست اصلاح طلبان مبنی بر همکاری و نزدیکی با بخشی از جریان حامی دولت قرار گیرد حتما اصلاح طلبان مردم را با خبر خواهند کرد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکید کرد: سیاست اصلاح طلبان سنخیتی با حامیان دولت ندارد بنابراین خبری مبنی بر فعالیت مشترک اصلاح طلبان با حامیان دولت به هیچ وجه صحت ندارد.