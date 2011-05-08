تاییدیه لوازم جراحی توسط جامعه جراحان منجر به اطمینان بیشتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم عباسیون در حاشیه برگزاری سی و پنجمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران در مرکز همایشهای رازی افزود: به منظور جلوگیری از واردات و عرضه کالاها و تجهیزات مصرفی بی کیفیت در رشته های مختلف جراحی، دریافت تایید کاربردی و علمی از هیئت پژوهشی جامعه جراحان توصیه می گردد.

وی گفت: در راستای تکمیل بررسی کیفی محصولات و تجهیزات لازم در اعمال جراحی و جلوگیری از هرگونه تقلب یا عرضه کالای بی کیفیت، جامعه جراحان ایران آمادگی خود را برای هرگونه بررسی علمی و تحقیقاتی به منظور اعطای تأییدیه کاربردی اعلام می دارد.

عباسیون ادامه داد: متأسفانه برخی از شرکتهای تجهیزاتی با دایر کردن دفاتر مرکزی خود در کشورهای اروپایی یا آمریکایی، کالای اصلی خود را به چین یا سایر تولید کنندگان ارزان قیمت سفارش می دهند و با برند یا نامهای متفاوت آن را در کشورهای مختلف بازاریابی می کنند.

وی با اشاره به اینکه جامعه جراحان ایران با 14 انجمن در رشته های جراحی و 8 انجمن در رشته های غیرجراحی همکاری دارد، گفت: جامعه جراحان می تواند به عنوان مشاور و همکار مجموعه بهداشت و درمان کشور یا دانشگاههای علوم پزشکی به کالاهای وارد شده یا تولید داخل تأییدیه ای اعطا کند که اعتباربخشی خوبی برای هر محصول خواهد بود.

عباسیون گفت: این تأییدیه موجب ارتقای ارزش و اعتبار کالای تولیدی و ایجاد رقابت در افزایش کیفیت واردات گردد.

دبیر اجرایی جامعه جراحان ایران گفت: اگرچه اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در این امر تلاش وافر دارد اما تستهای تجربی و آزمایش کالاهای پزشکی توسط افراد متبحر دارای صلاحیت که از سوی جامعه جراحان منتخب می شوند می تواند کمک فراوانی به جلوگیری از واردات کالای بی کیفیت کند.

وی افزود: این اقدام به طور حتم بازتاب و نتایج خوبی برای بیماران و پیامدهای ارزشمندی جهت جلوگیری از عدم موفقیت در اقدامات درمانی جراحی خواهد داشت.

سی و پنجمین کنگره جامعه جراحان ایران با بیش از 13 کلاس آموزشی تخصصی و فوق تخصصی در پنج روز تا 20اردیبهشت ماه جاری در سالن همایشهای رازی ادامه خواهد داشت.