تشکیل مجلس مشورتی تقویت رابطه حاکمیت با بدنه دانش آموزی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح یکشنبه در مجلس مشورتی دانش آموزان استان ایلام گفت: هدف از تشکیل مجلس مشورتی تقویت رابطه بدنه حاکمیتی با بدنه دانش آموزی و افزایش حس مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس دانش آموزان است .

وی افزود: درمراحل مختلف خدمتی به علت ارتباط مستمر با نوجوانان و جوانان همواره از مشارکت و همفکری آنها بهره مند بوده ام .

استاندار ایلام تأکید کرد: برای توسعه و پیشرفت استان باید روی دانش آموزان بعنوان آینده سازان کشور سرمایه گذاری و توجه ویژه شود .

مجتبی اعلایی بیان داشت: با برنامه ریزی مدون و منسجم زمینه بهره مندی از قوای فکری و خلاقیت دانش آموزان در حل مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی و همچنین ارتقاء راهکارها، راهبردها و برنامه های توسعه ای استان فراهم شود .

وی با اشاره به اینکه نوجوانان و جوانان امروزی مدیران آینده کشور هستند، گفت: باید با توجه و افزایش اعتماد به نفس به آنها اطمینان داد که برای تحقق این توانایی همواره تلاش و با تقویت مسائل اعتقادی و حفظ هویت دینی خود با تهاجم فرهنگی مبارزه کنند .

فرشاد دوستی مشاور استاندار در امور جوانان نیز در مجلس مشورتی دانش آموزان استان گفت: تحصیل علم، تهذیب نفس و ورزش و تندرستی سه عامل اصلی پیشرفت جوانان است .

مشاور استاندار در امور جوانان بر ترویج مسائل اعتقادی و فرهنگ دینی و همچنین حفظ فرهنگ مهدویت و هویت دینی برای مبارزه با تهاجم فرهنگی تأکید کرد .

وی افزود: جوانان باید اهل تفکر باشند و باتفکر سازی اهداف عالی تعیین و اجرا را به عهده بزرگان گذارند .

فرشاد دوستی خطاب به نوجوانان و جوانان گفت: همواره باید در راه کسب و ارتقاء علم و دانش و فضائل اخلاقی خود باتلاش و جدیت بیشتر قدم بردارند و در کارها ادب و رضایتمندی خداوند را در سرلوحه کار خود قرار دهند .

حجت الاسلام و المسلمین خادمی از اساتید و خطبای قم که در جلسه حضور داشتند، اظهار داشت: ارزش علم بسیار بالاست و مؤمن عالم جایگاه رفیعی نزد خداوند دارد .

در ادامه حیدری پور رئیس سازمان ملی جوانان استان گفت: مردمان سه دسته اند، یک دسته آموخته اند که چگونه زیست و زندگی انسانی داشته باشند، دسته دوم در حال آموختن هستند و دسته سوم مثل خاشاک و بی هویت به هر سو می روند .

وی افزود: برای اینکه در مسیر زیست انسانی قرار بگیریم باید سه ضلع وجودی خویش یعنی باورها، خلقیات و اعمالمان را دائم پالایش و پیراسته کنیم.