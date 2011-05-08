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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

تشکیل مجلس مشورتی تقویت رابطه حاکمیت با بدنه دانش آموزی است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: هدف از تشکیل مجلس مشورتی تقویت رابطه بدنه حاکمیتی با بدنه دانش آموزی است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح یکشنبه در مجلس مشورتی دانش آموزان استان ایلام گفت: هدف از تشکیل مجلس مشورتی تقویت رابطه بدنه حاکمیتی با بدنه دانش آموزی و افزایش حس مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس دانش آموزان است.

وی افزود: درمراحل مختلف خدمتی به علت ارتباط مستمر با نوجوانان و جوانان همواره از مشارکت و همفکری آنها بهره مند بوده ام.

استاندار ایلام تأکید کرد: برای توسعه و پیشرفت استان باید روی دانش آموزان بعنوان آینده سازان کشور سرمایه گذاری و توجه ویژه شود.

مجتبی اعلایی بیان داشت: با برنامه ریزی مدون و منسجم زمینه بهره مندی از قوای فکری و خلاقیت دانش آموزان در حل مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی و همچنین ارتقاء راهکارها، راهبردها و برنامه های توسعه ای استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه نوجوانان و جوانان امروزی مدیران آینده کشور هستند، گفت: باید با توجه و افزایش اعتماد به نفس به آنها اطمینان داد که برای تحقق این توانایی همواره تلاش و با تقویت مسائل اعتقادی و حفظ هویت دینی خود با تهاجم فرهنگی مبارزه کنند.

فرشاد دوستی مشاور استاندار در امور جوانان نیز در مجلس مشورتی دانش آموزان استان گفت: تحصیل علم، تهذیب نفس و ورزش و تندرستی سه عامل اصلی پیشرفت جوانان است.

مشاور استاندار در امور جوانان بر ترویج مسائل اعتقادی و فرهنگ دینی و همچنین حفظ فرهنگ مهدویت و هویت دینی برای مبارزه با تهاجم فرهنگی تأکید کرد.

وی افزود: جوانان باید اهل تفکر باشند و باتفکر سازی اهداف عالی تعیین و اجرا را به عهده بزرگان گذارند.

فرشاد دوستی خطاب به نوجوانان و جوانان گفت: همواره باید در راه کسب و ارتقاء علم و دانش و فضائل اخلاقی خود باتلاش و جدیت بیشتر قدم بردارند و در کارها ادب و رضایتمندی خداوند را در سرلوحه کار خود قرار دهند.

حجت الاسلام و المسلمین خادمی از اساتید و خطبای قم که در جلسه حضور داشتند، اظهار داشت: ارزش علم بسیار بالاست و مؤمن عالم جایگاه رفیعی نزد خداوند دارد.

در ادامه حیدری پور رئیس سازمان ملی جوانان استان گفت: مردمان سه دسته اند، یک دسته آموخته اند که چگونه زیست و زندگی انسانی داشته باشند، دسته دوم در حال آموختن هستند و دسته سوم مثل خاشاک و بی هویت به هر سو می روند.

وی افزود: برای اینکه در مسیر زیست انسانی قرار بگیریم باید سه ضلع وجودی خویش یعنی باورها، خلقیات و اعمالمان را دائم پالایش و پیراسته کنیم.

کد مطلب 1306847

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