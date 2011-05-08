نادال با شکست فدرر به فینال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله نیمه نهایی رقابت های مسترز شنبه شب مادرید رافائل نادال، مرد شماره یک تنیس جهان موفق شد با شکست راجر فدرر سوئیسی به فینال رقابت ها راه یابد. نادال که در فینال سال گذشته رقابتها نیز فدرر را شکست داده بود در این بازی 2 ساعت و 36 دقیقه ای، ست اول را با نتیجه 7-5 واگذار کرد اما ست دوم و سوم را با نتیجه 1-6 و 3-6 به نفع خود به پایان رساند و برای دومین سال پیاپی به فینال این رقابتها رسید.

در آغاز این بازی به احترام مرگ اسطوره گلف جهان، "سیو بالستروس" که روز یکشنبه بعد از چندین سال مبارزه با تومور مغزی از دنیا رفت یک دقیقه سکوت برپا شد.

نادال در فینال باید به مصاف برنده دیدار امشب نوواک جوکوویچ، نفر دوم جهان با توماژ بلوچی برزیلی که شگفتی ساز این دوره بوده برود. جوکوویچ در این فصل تمامی 30 بازی خود در این فصل را با پیروزی پشت سر گذاشته و در اوج آمادگی به سر می برد.