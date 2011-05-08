تسهیلات طرح مسکن مهر سه شهر آذربایجان غربی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، خلیل محبت خواه صبح یکشنبه در جلسه ستاد تامین مسکن شهرستان مهاباد افزود: هم اکنون میزان تسهیلات مسکن مهر 200 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی بوده که به دلیل افزایش طبقات احداث شده در شهرستانهای ارومیه، سلماس و مهاباد میزان این تسهیلات به 250 میلیون ریال افزایش می یابد .

وی ضمن تاکید بر تسریع در اجرای واحدهای مسکونی مهر طی نیمه نخست سالجاری، اظهار داشت: با توجه به موقعیت خاص جعرافیایی استان باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا در فصول کاری عملیات اصلی احداث واحدهای مسکونی در راستای بهره برداری به موقع انجام شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به اعلام آمادگی بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات طرح مسکن مهر در حداقل زمان ممکن، بیان داشت: با توجه به این امر تعاونیهای مسکن مهر و دستگاههای مسئول در این زمینه باید با مدیریت صحیح و برنامه ریزی اصولی نسبت به شتاب بخشی بیش از پیش به روند اجرای این طرح اقدام کنند .

رئیس اداره مسکن و شهرسازی مهاباد نیز در ادامه این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای طرح مسکن مهر در این شهرستان، افزود: تاکنون تعداد متقاضیان طرح مسکن مهر این شهرستان دو هزار و 686 نفر بوده که از این تعداد دو هزار و و 683 متقاضی موفق به اخذ پروانه ساخت شده اند .

ابراهیمیان افزود: واحدهای مسکونی دو هزار و 676 واحد مسکونی در مرحله اتمام عملیات پی ساری و یک هزار و 169 واحد مسکونی نیز در مرحله اتمام عملیات سقف قرار دارند .