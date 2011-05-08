استاد دانشگاه تبریز برگزیده استاد نمونه کشوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی رستمی استاد مهندسی برق دانشگاه تبریز از میان 62 عضو هیئت علمی که از سوی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به کمیسیون انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری معرفی شده بود، در گروه فنی- مهندسی به عنوان یکی از 18 نفر به عنوان یکی از برگزیدگان نهایی انتخاب شده است .

درحال حاضر نزدیک به 40 هزار عضو هیئت علمی در مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور مشغول به فعالیت هستند که براساس ضوابط موجود، هرعضو هیئت علمی در طول دوران خدمت دانشگاهی خود تنها یک بار می تواند عنوان استاد نمونه کشوری را کسب کند .

علی رستمی که هم اکنون به عنوان معاون پژوهش و فناوری و رئیس دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه تبریز فعالیت دارد در سال 1377 موفق به اخذ دکترای مهندسی برق – الکترونیک با تخصص مهندسی فتونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر شده است. وی در حال حاضر با درجه استادی در دانشکده فنی مهندسی برق و کامپیوتر و دانشکده مهندسی فناوری های نوین مشغول فعالیت های آموزشی و پژوهشی است.

رستمی طی سال های 2004 تا 2005 در دپارتمان مهندسی برق دانشگاه تورنتو نیز جهت شرکت در فرصت مطالعاتی و محقق فرادکتری نیز حضور داشته است.

وی همچنین مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک با تخصص مهندسی فتونیک را در سال 1373 از دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دوره کارشناسی مهندسی برق – الکترونیک را از دانشکده فنی دانشگاه تبریز در سال 1370 اخذ کرده است .

انتخاب به عنوان پژوهشگر برگزیده گروه عمده فنی مهندسی دانشگاه تبریز در سال 1385، پژوهشگر برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1385، پژوهشگر برگزیده استان آذربایجان شرقی در سال 1387، چهره ماندگار استان آذربایجان شرقی 1388، برترین پژوهشگر گروه فنی مهندسی کشور در یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور در سال 1389 از دیگر عناوین این استاد دانشگاه تبریز در سال های گذشته به شمار می آید.

انتشار بیش از 120 مقاله در مجلات ISI ، انتخاب پنج مقاله به عنوان مقالات Hot and Highly Cited papers ، ارائه بیش از 150 مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی، تالیف چهار بخش از کتاب، تالیف دو عنوان کتاب به زبان انگلیسی توسط انتشارات springer آلمانی، تالیف 10 عنوان کتاب به زبان فارسی، اجرای 20 پروژه تحقیقاتی، ثبت دو اختراع، عضو هیئت مدیره دو انجمن علمی و رییس انجمن علمی مکاترونیک ایران، همکاری علمی بین المللی با دانشگاه ها و مراکز مختلف تحقیقاتی جهانی در کانادا، چین، ترکیه و آمریکا از سوابق علمی پژوهشی دکتر رستمی است.

توسعه مهندسی سیستمهای تمام نوری مجتمع، اجرای آشکارسازهای مادون قرمز دور در دمای اتاق، فیبرهای نوری مدرن، تولید ادوات مجتمع نوری برای مخابرات و محاسبات نوری، بنیان گذاری دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه تبریز از کارهای برجسته دیگری است که توسط این استاد دانشگاه تبریز به انجام رسیده است .