جزئیات گفتگوی احمدی نژاد و رئیس یک دانشگاه تهران/ تجمیع دانشگاه نهایی شد

مجید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: رئیس جمهوری از تجمیع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی استقبال کرد و به من گفت هر چقدر حمایت مالی لازم باشد، کمک و در جلسه هیئت دولت نیز آن را مطرح می کند.

وی افزود: در یک گفتگوی 5 دقیقه ای با دکتر احمدی نژآد و وزیر علوم، رئیس جمهور ضمن تاکید بر انجام طرح تجمیع دانشگاه سوال کرد آیا طرح تجمیع را امضا کرده است یا نه که دکتر دانشجو در پاسخ به سوال رئیس جمهور تاکید کرد که این طرح در جلسه هیئت دولت و توسط دکتر احمدی نژاد امضا شده است.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در ارتباط با زمان تجمیع این دانشگاه تاکید کرد: از رئیس جمهور خواستم تا در تجمیع دانشگاه تسریع صورت گیرد و در مهرماه با حضور دکتراحمدی نژاد تجمیع نهایی شود که وی نیز قول حضورش را در زمان تجمیع دانشگاه در مهر ماه سال جاری داد.

قاسمی در ارتباط با مکان تجمیع دانشگاه خواجه نصیر به مهر گفت: رئیس جمهور در این دیدار کوتاه تاکید کرد هر چه زودتر دنبال زمین تجمیع باشیم که من از سه منطقه 4، 22 و 1 که مهمترین و حتمی ترین گزینه های تجمیع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هستند، نام بردم اما باید گفت تجمیع دانشگاه در منطقه چهار از شانس بیشتری برخوردار است.

وی تاکید کرد: به دنبال این هستیم تا برآیند گسترش دانشگاه به گونه ای شود که دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1404 در ردیف 5 دانشگاه برتر کشور قرار گیرد.