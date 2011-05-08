800 عنوان کتاب اتوبوس در تهران توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر کلهری در حاشیه بازدید از فرهنگسرای موقت کتاب در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ضمن اعلام این خبر گفت: 200 عنوان از کتاب های توزیع شده از سوی سازمان تولید شده اند و 600 عنوان دیگر خریداری و توزیع آنها از سوی سازمان انجام شده است.

وی به آغاز این طرح از سال 86 اشاره کرد و گفت: تا کنون 30 هزار سبد کتاب در 2500 دستگاه اتوبوس شهری نصب شده است.

کلهری همچنین در ارتباط با کتاب مترو گفت: این طرح از سال 85 فعالیت خود را آغاز کرده و با هدف انتقال سریع پیام با استفاده از جلوه های تصویری و کمیک برای ورود به سبد فرهنگی شهروندان در 10 ایستگاه مترو فعالیت دارد.

وی افزود: در آینده نزدیک مراکز توزیع کتاب مترو به 40 غرفه افزایش می یابد.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب، از 14 تا 24 اردیبهشت،‌ فرهنگسرای موقت کتاب را با شعار «کتاب؛ سایه‌بان شهر» در محل نمایشگاه واقع در ضلع شمالی مصلای امام خمینی (ره) تهران برپا کرده است.