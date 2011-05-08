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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۲۱

داروهای رایگان در مناطق محروم آستارا توزیع شد

داروهای رایگان در مناطق محروم آستارا توزیع شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس بسیج جامعه پزشکی شهرستان آستارا از توزیع دارویی رایگان در مناطق محروم این شهرستان خبر داد.

 بختیار حیدرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه  بصورت رایگان 30 میلیون ریال دارو در اختیار اهالی روستای محروم خلیله سرای لوندیل این شهرستان قرار گرفته است، افزود: علاوه بر این پزشکان عضو بسیج جامعه پزشکی آستارا ساکنان روستای محروم خلیله سرای بخش لوندیل این شهرستان را بصورت رایگان معاینه کردند.

وی اظهارداشت: بسیج جامعه پزشکی شهرستان آستارا در قالب یک اکیپ پزشکی 50 نفره متشکل از پزشکان عمومی، دندان پزشک، داروساز، پزشکان متخصص در تمامی رشته ها، پرستار و ماما و کاردانان های بهداشتی و درمانی شهرستان افزون بر هزار و 500 نفر را بصورت رایگان وزیت کردند.

رئیس بسیج جامعه پزشکی آستارا ادامه داد: امسال این جامعه پزشکی هر ماه یک وزیت رایگان و همچنین برنامه های مختلفی بصورت فوق العاده در روستاهای دورافتاده و محروم این شهرستان خواهد داشت.

آمار رسمی جمعیت این روستا بر اساس سرشماری سال 1385 حدود 367 نفر در قالب 100 خانوار در بخش لوندویل شهرستان آستارا واقع شده و از مناطق محروم  این شهرستان است.

کد مطلب 1306867

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