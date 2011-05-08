جشنواره سراسری طرح و نقشه فرش دستباف آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جشنواره طرح و نقشه فرش دستباف ایران ظهر امروز با هدف به وجود آوردن زمینه خلاقیت و نوآوری در طرح و نقش در کنار حفظ اصالت‌های این هنر و نیز ایجاد انگیزه در میان هنرمندان به ویژه هنرمندان جوان این حوزه، آغاز به کار کرد.

با پایان یافتن مراحل داوری آثار، طرح‌ها و نقشه‌های برگزیده از 18 اردیبهشت به مدت یک هفته در محل موزه فرش ایران در تهران آماده بازدید عموم است و برگزیدگان بخش رقابتی این جشنواره در روز 22 اردیبهشت مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

همچنین در برگزاری این جشنواره که به همت مرکز ملی فرش ایران به انجام می‌رسد، موزه فرش ایران، انجمن‌های طراحان و نقاشان استانهای مختلف کشور، موسسه کار و تامین اجتماعی و سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان همکاری دارند.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی طرح و نقشه فرش دستباف و بزرگداشت استادان هنر طراحی و نقاشی فرش از جمله برنامه‌های این جشنواره است.