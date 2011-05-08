ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان تهران آغاز شد

افشین سفاهن در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران گفت: این ارزیابی همه ساله با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف و ایجاد فضای رقابت در سطح استان انجام می شود.

وی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی را در دو بعد اختصاصی و عمومی دانست و گفت: در بخش عمومی، هشت محور از عملکرد دستگاهها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سفاهن استقرار دولت الکترونیک، ساماندهی نیروی انسانی، استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، سلامت اداری و ساماندهی نیروی انسانی را از جمله موارد مورد ارزیابی برشمرد و تصریح کرد: خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع یکی از موارد پر اهمیت و تأثیرگذار در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی به شمار می آید.

وی با ذکر اینکه نتایج این ارزیابی در چهاردهیمن جشنواره شهید رجایی استان در سال جاری اعلام می شود، خاطرنشان کرد: توانمندسازی آموزشی و فرهنگی منابع انسانی، تقویت و توان کارشناسی، اصلاح فرآیند و تمرکز زدایی از دیگر شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی به شمار می آید.

سفاهن گفت: در بعد اختصاصی نیز عملکرد دستگاهها از حیث شرح وظایف و مأموریت های تخصصی دستگاهها مورد ارزیابی قرار می گیرد.