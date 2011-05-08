زیباسازی تهران استاندارد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شوشتری مدیرعامل سازمان زیباسازی با بیان اینکه این سازمان مسئولیت ارتقای کیفیت سیما و منظر شهر را بر عهده دارد، گفت: این مسئولیت که در قالب یک جمل? کوتاه عنوان می شودشامل حوزه گسترده ای از فعالیت های حساس و سنگین است.

شوشتری با بیان اینکه ایده آل ما این است که هر اتفاقی که در شهر می افتد هماهنگ با استانداردهای روز و با کیفیت باشد، گفت: اگر چه اقداماتی برای نظام مند کردن فعالیت ها و تهیه و تدوین ضوابط انجام داده ایم در بسیاری از فعالیت های ما شاخص های استاندارد برای ما مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه سازمان زیباسازی آزمون خوبی برای ورود به بحث استاندارد سازی فعالیت های شهرداری تهران از سوی موسسه استاندارد است، گفت: یکی از مهم ترین اهداف مدیریت شهری ارتقاء کیفیت فعالیت ها برای بالابردن سطح زندگی در تهران است که این مهم را باید جامعه عمل بپوشانیم.

شوشتری عامل پیوند دهنده پژوهشکده استاندارد و سازمان زیباسازی را مشکلاتی که در حوزه رنگ، نور، نما و . . . وجود دارد، عنوان کرد و افزود: نقط مطلوب این است که نیازها و مسائل امروز، متناسب با پیشرفت ها و آخرین دستاوردهای روز دنیا باشد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی خطاب به رئیس و معاونان و مشاوران پژوهشکده استاندارد گفت: تقاضای ما این است که استانداردهای کیفی در حوزه زیباسازی را به گونه ای تهیه شود تا بتوان آن را بشکل بخشنامه های اجرائی به تمام مناطق ابلاغ کرد تا شکل اجرائی در شهر پیدا کند.

همچنین در ابتدای این جلسه دکتر رحمت ستوده قره باغ با طرح دیدگاه های خود درزمینه استانداردسازی کیفیت مبلمان و فعالیت های شهری سازمان زیباسازی گفت: پژوهشکده استاندارد 126 آزمایشگاه دارد و می تواند با تمام توان از این امکانات استفاده کند.

در تفاهم نامه بین سازمان زیباسازی شهر تهران و پژوهشکده استاندارد تهیه پیش نویس استاندارد های ملی در زمینه زیباسازی شهری، انجام امور مربوط به ارائه آن به منظور طرح در کمیته ملی استاندارد، ارائه خدمات آزمایشگاهی، آموزش و مشاوره در استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و برگزاری همایش ها کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی با استفاده از امکانات طرفین ذکر شده است.



در این تفاهم نامه که به امضای دکتر شوشتری مدیرعامل سازمان زیباسازی و دکتر رحمت ستوده قره باغ رئیس پژوهشکده استاندارد رسید، موافقت شد تا طرفین با استفاده از ظرفیت های علمی، پژوهشی و آموزشی و همچنین تبادل اطلاعات، تجربیات و گسترش همکاری های مشترک در جهت ارتقاء کیفی فضای شهری و استاندارد سازی کیفیت زندگی در شهر تهران گام بردارد.