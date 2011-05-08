امینی رئیس شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم رئیس شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی آمده است: ارزش، اعتبار و جایگاه شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش بر کسی از اصحاب هنر پوشیده نیست؛ جایگاهی که نیازمند تخصص، تعهد و تلاش بسیار است.

در ادامه این متن می‌خوانیم: بی­گمان، صیانت از ساحت پالوده و منزه هنر نمایش و هنرمندان ارزشمند این حوزه وظیفه خطیر و پرمسئولیتی است. به موجب این حکم به عنوان رئیس شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی منصوب می­شوید. موفقیت و سربلندی شما را در این مسئولیت خطیر از خداوند متعال خواستارم.

دکتر رحمت امینی نمایشنامه‌نویس، کارگردان، مدرس عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری متولد 1350 از شهرستان ورامین دارای تحصیلات کارشناسی ادبیات نمایشی تهران، دانشگاه هنر (دانشکده سینما و تئاتر)؛ 1375، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی تهران دانشگاه تهران 1377 دکترای پژوهش هنر؛ دانشگاه تهران 1387 است. او صاحب دهها اثر در مقام نویسندگی، کارگردانی، تحقیق و پژوهش است.