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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

دستجردی اعلام کرد:

85 درصد تجهیزات مورد نیاز پزشکی در داخل تولید می شود

85 درصد تجهیزات مورد نیاز پزشکی در داخل تولید می شود

وزیر بهداشت با اعلام اینکه 85 درصد از ملزومات مصرفی در پزشکی در داخل تولید می‌ شود، گفت: در زمینه تجهیزات پزشکی کارهای بزرگی را انجام داده و در حال انجام هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه دستجردی در آستانه برگزاری چهاردهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی (ایران هلث 2011) افزود: توقع داریم که صنعتگران و تلاشگران عرصه تولید که توان ساخت و تولید تجهیزات پزشکی را دارند، حضور یافته و در قالب جنبش و جهاد به ما کمک کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 85 درصد ملزومات مورد نیاز مصرفی کشور داخلی است، گفت: حتی ساخت دستگاههای پیشرفته از جمله دستگاه دیالیز را آغاز کردیم و در این راستا دستور خرید 30 دستگاه از آن برای مراکز درمانی کشور توسط وزارت بهداشت صادر شده است.

وزیر بهداشت گفت: اگر تولیدکنندگان داخلی اصول استاندارد کیفی را رعایت کنند این اطمینان را می‌دهم که لزومی برای خرید محصولات خارجی، چند برابر قیمت و واردات آن وجود نداشته باشد.

دستجردی تاکید کرد: با تولید و بازاریابی خوب می‌توانیم علاوه بر جلوگیری از خروج ارز موجب رشد و شکوفایی اقتصادی بهداشت و درمان کشور باشیم.

نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث 2011 با فضایی بیش از 30 هزار متر مربع شامل 16 هزار مترمربع غرفه در 9 سالن مختلف با حضور 550 شرکت داخلی و خارجی 26 الی 29 اردیبهشت ماه جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1306884

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