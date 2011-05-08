85 درصد تجهیزات مورد نیاز پزشکی در داخل تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه دستجردی در آستانه برگزاری چهاردهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی (ایران هلث 2011) افزود: توقع داریم که صنعتگران و تلاشگران عرصه تولید که توان ساخت و تولید تجهیزات پزشکی را دارند، حضور یافته و در قالب جنبش و جهاد به ما کمک کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 85 درصد ملزومات مورد نیاز مصرفی کشور داخلی است، گفت: حتی ساخت دستگاههای پیشرفته از جمله دستگاه دیالیز را آغاز کردیم و در این راستا دستور خرید 30 دستگاه از آن برای مراکز درمانی کشور توسط وزارت بهداشت صادر شده است.

وزیر بهداشت گفت: اگر تولیدکنندگان داخلی اصول استاندارد کیفی را رعایت کنند این اطمینان را می‌دهم که لزومی برای خرید محصولات خارجی، چند برابر قیمت و واردات آن وجود نداشته باشد.

دستجردی تاکید کرد: با تولید و بازاریابی خوب می‌توانیم علاوه بر جلوگیری از خروج ارز موجب رشد و شکوفایی اقتصادی بهداشت و درمان کشور باشیم.

نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث 2011 با فضایی بیش از 30 هزار متر مربع شامل 16 هزار مترمربع غرفه در 9 سالن مختلف با حضور 550 شرکت داخلی و خارجی 26 الی 29 اردیبهشت ماه جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.