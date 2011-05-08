اختصاص 750 میلیارد ریال جهت اجرای طرح نهضت آسفالت راه های روستایی

به گزارش خبرنگار مهر در چایپاره، علیرضا رحمان ‌زاده پیش از ظهر یکشنبه در جلسه‌ بررسی مسائل و مشکلات راه های شهرستان چایپاره افزود: همچنین امسال از سهم دو ‌هزار و 200 میلیارد ریال اعتبارات عمرانی استان بیش از 500 میلیارد ریال جهت توسعه و تجهیز راه های آذربایجان غربی تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اینکه این میزان اعتبار برای آسفالت بیش از 700 کیلومتر راه هزینه می‌شود، اظهار داشت: تکمیل طرحهای نیمه ‌تمام در بخش راه روستایی و ارتقا شاخص بهره ‌مندی روستاها از راه آسفالته به بیش از 85 درصد اولویت کاری امسال اداره کل است.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه آسفالت راه ارتباطی روستاهای بالای 50 خانوار در اولویت برنامه ‌ریزیهای این حوزه قرار دارد، خاطر نشان کرد: با اتمام عملیات آسفالت ‌ریزی این میزان راه روستایی تا پایان سال آینده بیش از41 هزار و 761 خانوار از راه مناسب برخوردار می‌شوند.

رحمان زاده همچنین از تخصیص 40 میلیارد ریال اعتبار برای سالهای 90 و 91 در بخش راه شهرستان چایپاره خبر داد و گفت: امسال از محل همین اعتبار که از محل اعتبارات استانی و ملی تامین شده، بیش از 40 کیلومتر راه روستایی از جمله راه محور گورش، پیریادگار، میرزا حسام آسفالت می‌شود.

فرماندار چایپاره نیز در این جلسه به بیان مشکلات راه‌های روستایی این شهرستان پرداخت و گفت: سال گذشته در این شهرستان فقط پنج کیلومتر راه روستایی آسفالت شد.

مجید هاشمی اظهار امیدواری کرد که با اعتبار جدید تخصیص یافته و‌ضعیت راه‌های روستایی این شهرستان بهبود یابد.