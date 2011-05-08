سید مهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، افزود: رقابت‌های دو و میدانی انتخابی بانوان روستایی و عشایر در قم با شرکت بانوان ورزشکار از پنج شهر تابعه نظیر سلفچگان، خلجستان، قنوات، کهک و جعفریه برگزار شد تا نفرات برتر مشخص شوند.



وی اضافه کرد: این مسابقات در دو رده سنی نوجوانان و جوانان دختر به انجام رسید و در پایان نفرات برتر مواد مختلف برای اعزام به رقابت های دو و میدانی بانوان روستایی وعشایر کشور که به زودی برگزار می‌شود، اعزام شوند.



رئیس هیئت ورزش‌های روستایی و عشایری استان قم اظهار داشت: این مسابقات در رشته های 60 متر، 40 متر، 800 متر، پرتاب‌وزنه و پرش‌طول در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام (ره) برگزار شد و قهرمانان هر رشته برای اعزام برگزیده شدند.



افراد برتر مواد مختلف در رده سنی نوجوانان:



در ماده 60 متر حدیثه زند از سلفچگان قهرمان شد. در ماده 800 متر زکیه رجبیان از خلجستان در جایگاه نخست قرار گرفت. در ماده 400 متر رده سنی نوجوانان نیز بار دیگر حدیثه زند از سلفچگان قهرمان شد. در ماده پرش طول حرمت السادات موسوی از جعفریه در صدر ایستاد.



افراد برتر مواد مختلف رده سنی جوانان:



در ماده 60 متر نسرین چراغی دو از جعفریه قهرمان شد. در ماده 800 متر فاطمه موسوی از کهک قهرمان شد، در ماده پرش طول بار دیگر نسرین چراغی از جعفریه قهرمان شد. در ماده پرتاب وزنه اعظم بنی هاشمی از کهک در جایگاه نخست ایستاد.



رئیس هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم خاطرنشان کرد: قرار است برترین های مسابقات انتخابی بانوان روستایی و عشایر در قم، بیست و سوم اردیبهشت ماه عازم رقابت های دو و میدانی قهرمانی بانوان روستایی و عشایر کشور در زنجان شوند.