به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد اردیبهشت معطر استان کردستان ضمن تبیین آثار و برکات سفر ماندگار مقام معظم رهبری به استان حفظ و حراست از دستاوردهای عظیم این سفر و توجه به لایه‌های معنوی و فرهنگی آن را بسیار ضروری خواند .

وی افزود: سفر معظم‌له به کردستان نقطه عطفی در تاریخ به شمار می‌آید که قطعا موجب تحولات فرهنگی عظیمی در این استان خواهد بود و به همین دلیل انتظار می رود که تمامی ادارات و سازمان های دولتی با جلب مشارکت و همراهی مردم در جهت اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش کنند.

وی از تشکیل ستاد دائمی اردیبهشت معطر در دفتر نماینده ولی فقیه به منظور نظارت هدفمند و مستمر بر مصوبات سفر خبر داد و گفت: همچنین کارگروه علمی برای پیگیری عملیاتی شدن و دیگر مطالبات مقام معظم رهبری تشکیل و نقشه راه و پیگیری وضعیت نامه‌های مردمی به مقام معظم رهبری و چگونگی تحقق مطالبات آنان نیز تدوین می‌شود .

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان، برگزاری نمایشگاه ویژه از 18 تا 27 اردیبهشت توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان در سنندج با همکاری اعضای این ستاد را در اردیبهشت معطر از جمله مصوبات ستاد ذکر کرد و ادامه داد: برگزاری مسابقه استانی از سخنان مقام معظم رهبری توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری شب شعر و خاطره در ایام اردیبهشت معطر به مناسبت سالگرد سفر توسط اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی و برگزاری ویژه برنامه‌های ورزشی توسط اداره کل تربیت بدنی و برجسته‌سازی کوهپیمایی مقام معظم رهبری در آبیدر از جمله مصوبات این جلسه بود .

اجرای ویژه برنامه‌های صدا و سیما در انعکاس آثار مادی و معنوی سفر و ارائه اطلاعات لازم و توجیهات مورد نیاز ائمه جماعات و جمعه توسط مرکز بزرگ اسلامی و تحلیل برکات سفر در خطبه های نماز جمعه از جمله دیگر مصوبات این جلسه بود .

پوشش تبلیغاتی شهر توسط شهرداری و دستگاه ‌های اداری با ابلاغ استانداری، نواخته شدن زنگ عطر حضور در مدارس و همچنین مسابقه مقاله نویسی و خاطره نویسی توسط آموزش و پرورش، ویژه برنامه‌های فرهنگی پیرامون سفر در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، برگزاری جشنواره قرآنی در مریوان توسط بنیاد شهید، برگزاری جشنواره دف نوازی، افتتاح مراکز مشاوره هادی در پنج شهرستان استان، کلنگ زنی مرکز فرهنگ و اندیشه اسلامی کردستان، دبیرستان صدرای پسرانه و دخترانه بیجار و مجتمع فرهنگی نور قروه نیز در این جلسه به تصویب رسید.

مقام معظم رهبری از 22 اردیبهشت ماه سال 88 و به مدت هشت روز به استان کردستان سفر کرد.