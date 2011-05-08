اینترنت وایمکس در نمایشگاه کتاب عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان کمیلی زاده - معاون بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات مبین نت در این باره اظهار داشت: تمامی فضای نمایشگاهی شامل غرفه ها، فضای سبز، نمازخانه و فضاهای استراحت نمایشگاه کتاب تهران تحت پوشش وایمکس مبین نت خواهد بود براین اساس بازدیدکنندگان، غرفه داران و برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب می توانند برای استفاده از اینترنت بی سیم " وای فای" نمایشگاه در غرفه های مبین نت در نمایشگاه ثبت نام کنند.

وی گفت: غرفه های مبین نت در سالن ناشران خارجی و در محوطه نمایشگاه بوده و مبین نت از آن دسته از افرادی که بخواهند حداکثر به مدت 2 ساعت با سرعت 64 کیلوبیت حجمی در حدود 20 مگابیت را استفاده کنند، هزینه ای دریافت نمی کند.

به گفته کمیلی زاده اینترنت نمایشگاه از نوع وای فای مربوط به وایمکس مبین نت است، بنابراین کسانی که سرویس وایمکس مبین نت را دارند می توانند بدون ثبت نام با استفاده از مودم خود به اینترنت نمایشگاه وصل شوند و از آن استفاده کنند.

معاون بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات مبین نت در مورد فروش وایمکس در نمایشگاه نیز گفت: با توجه به اینکه بسیاری از بازدیدکنندگان نمایشگاه را دانشجویان تشکیل می دهند، حضور مبین نت در نمایشگاه برای آنان فرصت خوبی است تا برای تهیه اینترنت مورد نیاز خود اقدام کنند. براین اساس ثبت نام از متقاضیان وایمکس در غرفه های مبین نت یا دفتر مدیریت هر سالن با اعمال 20 درصد تخفیف در طرح های مبین نت خواهد بود این تخفیف ها شامل تمامی متقاضیان بوده و ثبت نام شدگان در نمایشگاه می توانند در قرعه کشی نیز شرکت کنند.