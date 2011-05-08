565 میلیارد ریال برای آسفالت راههای روستایی خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن احمدی نوری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری راه و ترابری استان بر لزوم اختصاص بودجه استانی به منظور زیرسازی راه روستاهای بالای 50 خانوار تاکید کرد و افزود: در این زمینه نیازمند توجه ویژه مدیریت استان هستیم تا با تخصیص اعتبارات لازم مناقصه ها و عقد قراردادها به سرعت انجام شود.

وی با اشاره بر لزوم جداسازی قراردادهای زیرسازی راه و آسفالت آن، اظهار کرد: این تعهد از جانب وزارتخانه وجود دارد که هر میزان راه روستایی زیرسازی و آماده آسفالت شود، اعتبار آسفالت آن از جانب وزارتخانه تامین خواهد شد.

وی با اشاره با اینکه در حال حاضر در استان بیش از 14 هزار کیلومتر راه روستایی وجود دارد، گفت: اداره کل راه وترابری خراسان رضوی جزو سه اداره کل بزرگ در سطح وزارتخانه محسوب می شود و بیشترین طول راه های همسنگ در کشور را به میزان 3 هزار کیلومتر داراست.

وی ادامه داد: با توجه به در جریان بودن مراحل ساخت و مطالعات آزاد راه حرم تا حرم و ضرورت امضای تفاهم نامه جهت ادامه آزاد راه کنارگذر مشهد تا شهرستان قوچان، از نظر میزان آزاد راه، استان در موقعیت خوبی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه در استان چند شهر و شهرستان جدید ایجاد شده است، گفت: مردم انتظار دارند با این تغییر، شاخص های خدماتی آنها افزایش یابد که خود نیازمند ارتقاء راه های فرعی به اصلی، ایجاد بزرگراه های جدید است و این امر نیز مستلزم تخصیص اعتبارات و بودجه بیش از میزان فعلی است.

وی افزود: از معاونت برنامه ریزی استانداری درخواست اختصاص حداقل 25 درصد اعتبارات استان به فصل حمل و نقل شد را داریم تا بتوانیم به همین میزان از اعتبارات ملی نیز دریافت کنیم.

وی به بخشی از مشکلات راه و ترابری درخصوص افزایش هزینه سوخت و قیمت قیر اشاره کرد و توضیح داد: چهل درصد اعتبارات راهسازی استان، صرف خرید قیر می شود و بالا رفتن قیمت این محصول تاثیر بسزایی در روند و سرعت پیشرفت فعالیت های این حوزه داشته است.

وی تصریح کرد: جهاد به معنی تلاش و کوشش مضاعف در کارهاست و ایجاد راه ایمن به منظور آسایش و رفاه مردم، کاهش مصرف سوخت و تسهیل امور حمل و نقل خود جزو جهاد اقتصادی است.

نوری با اشاره به اینکه در سال گذشته مشکلاتی در بحث های بودجه واعتبارات داشتیم و گران شدن قیمت سوخت و قیر مشکلات مضاعفی را در مسیر پروژه های این اداره کل قرار داد، افزود: با وجود تمامی مشکلات در سال گذشته پیشرفت چشمگیری را در پروژه های راهسازی و بهسازی راهها شاهد بودیم.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: روحیه جهادی در بین پرسنل و ادارات باید تقویت شود و مردمی کردن اقتصاد را نیز باید یک تکلیف بدانیم.

عباس نیاوند بر لزوم تعامل بیرونی با سایر دستگاه های تاثیر پذیر و تاثیر گذار بر امور راه و ترابری تاکید کرد و افزود: برای درک فعالیت های سخت و پر اهمیت راه و ترابری می بایست، کار زیربنایی صورت گیرد.