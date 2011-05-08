به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار محمدعلی آخوندی صبح یکشنبه در نشست خبری که در مورد تشریح نحوه دستگیری قاتل فراری برگزار شد، بیان داشت: ماموران اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان در 16 فروردین ماه در پی اطلاع از کشف جسد دختری جوان حدودا 31 ساله در جاده راه آهن بندرعباس، بلافاصله به محل اعزام و مشاهده کردند که مقتوله در اثر خفگی به قتل رسیده است.

سردار آخوندی خاطرنشان کرد: ماموران تحقیقات خود را برای شناسایی جسد مقتوله آغاز و در نهایت جسد به هویت "ف " مورد شناسایی خانواده وی و پلیس قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی تحویل خانواده وی شد.

به گفته وی، ماموران در ادامه تحقیقات پی بردند که مقتوله دارای چند خط تلفن همراه اول و ایرانسل بوده که پس از استعلام مشخص شد مقتوله چند روز قبل از حادثه بیش از 50 بار با قاتل تماس دو طرفه داشته و قاتل با هماهنگی و با خط ایرانسل مقتوله را به سر قرار کشانده که در حوالی ساعت 9 شب در بلوار راه آهن بین آنها درگیری لفظی ایجاد و در نهایت منجر به قتل وی می‌شود.

فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی هرمزگان با توجه به حساسیت موضوع با تلاش و پیگیری شبانه روزی ظرف مدت یک هفته با استفاده از شیوه‌های پلیسی و بهره‌گیری از تجارب ارزنده خود نهایتا قاتل را شناسایی و در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه در بندرعباس دستگیر کردند که قاتل در ابتدا تحت هیچ شرایطی حاضر به اعتراف و بیان حقیقت نبود که بعد از ساعت‌ها تلاش و کوشش، نهایت لب به اعتراف گشود و پرده از راز قتل دختر جوان و سرقت طلا و جواهرات وی برداشت.

سردارآخوندی یادآور شد: در بررسی قتل و بنا به اعترافات قاتل، قتل اخیر در بندرعباس سهل‌انگاری و بی‌توجهی خانواده و بی‌احتیاطی خود فرد و همچنین وجود زیورآلات زیاد به همراه مقتوله از علل و عوامل قتل وی است.

وی در ادامه خطاب به خانواده ها عنوان کرد: در کنترل و نظارت بر اعمال، رفتار و چگونگی معاشرت فرزندان خود توجه و حساسیت لازم را داشته باشند و برای ارتباطات و مراودات فرزندان خود در جامعه حد و مرزی را مشخص کنند.

قتل زن 31 ساله که ماه گذشته در بندرعباس رخ داد باعث ایجاد شایعات بسیاری در سطح شهرشده بود که با تلاش پلیس هرمزگان این موضوع پس از گذشت چند هفته با دستگیری قاتل فراری به پایان رسید.