به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار یک روزه آشنایی با نانوتکنولوژی و کاربرد آن در علوم زیستی و کشاورزی در جهت آشنایی هر چه بیشتر مجموعه پردیس اعم از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با کاربردهای نانوتکنولوژی در علوم زیستی و کشاورزی برگزار می شود.

این سمینار قرار است در روز چهارشنبه 11 خردادماه سال جاری برگزار شود ضمن اینکه اطلاع رسانی نیز در زمینه این سمینار انجام خواهد شد.

سمینار آموزشی یادشده با دعوت از پژوهشگران و صاحب نظران برتر در این حوزه از علم در سطح کشور برگزار خواهد شد.

در این سمینار، طی سخنرانی های کلیدی، کلیاتی در خصوص نانوتکنولوژی و معرفی استرتژی های نانو در کشور ارائه خواهد شد و سپس به طور تخصصی بحث خواهد شد.

در بخش مباحث تخصصی، به صورت تخصصی و در حوزه های مختلف علوم کشاورزی و منابع طبیعی به ارائه مجموعه توانمندی های پردیس در زمینه نانو پرداخته خواهد شد.

همچنین جزئیات بیشتر در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد.

انقلاب فناوری نانو آغاز شده و این فناوری به سرعت در بسیاری از حوزه ها از جمله حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در حال پیشرفت است که این امر بر اهمیت آن می افزاید.