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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

نگارخانه سوره میزبان آثار گرافیکی می‌شود

آثار گرافیکی زری جمشیدی در نگارخانه سوره به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نمایشگاه آثار گرافیکی زری جمشیدی اوانکی با عنوان هنر گرافیک در نگارخانه سوره حوزه هنری البرز برگزار می‌شود.

نمایشگاه انفرادی زری جمشیدی اوانکی با 60 اثر در زمینه‌های طراحی، نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، طراحی آرم و لوگو، طراحی حروف و ... در نگارخانه سوره این مرکز برگزار می‌شود.

نمایشگاه هنر گرافیک از تاریخ 18 تا 26 اردیبهشت 90 از ساعت 15 تا 19 به جز سه‌شنبه‌ها پذیرای علا‌قمندان خواهد بود. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به آدرس کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان میلاد، شماره 82، حوزه هنری استان البرز، نگارخانه سوره مراجعه کنند.

کد مطلب 1306898

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