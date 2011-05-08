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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

نجات یک نفتکش اماراتی توسط ناوگروه نیروی دریایی ارتش

نجات یک نفتکش اماراتی توسط ناوگروه نیروی دریایی ارتش

در هفتمین مقابله نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تروریسم دریایی در سال 90 یک فروند نفتکش اماراتی توسط ارتش از چنگ دزدان دریایی نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک فروند نفتکش اماراتی در موقعیت 7/4  22 شمالی و 3/58  59 شرقی با ملیت و پرچم این کشور حاوی نفت خام که از کشور بحرین به مقصد دریای سرخ در حرکت بود مورد هجوم دو فروند قایق دزدان دریایی قرار گرفت.

براساس این گزارش و برابر اعلام چهاردهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش، پس از درخواست کمک از جانب نفتکش اماراتی ناو جمهوری اسلامی ایران شهید نقدی بدون اتلاف وقت و با حداکثر سرعت وارد عمل شده به سمت نفتکش مذکور عزیمت کرد که به موجب آن قایق های دزدان دریایی متواری شده و نفتکش اماراتی با سلامت کامل مسیر خود را ادامه داد.

این هفتمین مقابله ناو گروه نیروی دریایی‌ ارتش با پدیده شوم دزدی دریایی در سال 90 است که در تمامی این موارد موفقیت حاصل شده است.
 

کد مطلب 1306899

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