فیلم "هنرمند" در بخش مسابقه پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا در حالی که تنها سه روز به آغاز جشنواره کن باقی مانده، فیلم فرانسوی "هنرمند" ساخته میشل هازاناوسیوس به بخش مسابقه جشنواره پیوست. این فیلم قبلا قرار بود در بخش خارج از مسابقه به نمایش درآید. همچنین فیلم "النا" جدیدترین ساخته آندری زویاگینتسف فیلمساز روس به عنوان فیلم اختتامیه بخش "نوعی نگاه" برگزیده شده است.

با تکمیل فهرست اعضای هیئت داوران دو بخش جنبی "نوعی نگاه" و "دوربین طلایی" جشنواره کن آماده افتتاح در روز چهارشنبه است. بر این اساس الودی بوشه بازیگر فرانسوی و پیتر بردشاو منتقد سینمای انگلستان به جمع اعضای هیئت داوران بخش "نوعی نگاه" پیوستند.

ریاست هیئت داوران این بخش بر عهده امیر کاستاریتسا فیلمساز بوسنیایی است. همچنین اوا وزر مدیر سازمان سینمایی مجارستان، دانیل هیمن منتقد سینمای فرانسه و ژاک ملو کارگردان فرانسوی به عضویت هیئت داوران بخش "دوربین طلایی" در آمدند.بونگ جون هو فیلمساز کره‌ای ریاست هیئت داوران این بخش را بر عهده دارد.



شصت و چهارمین دوره جشنواره کن روز چهارشنبه افتتاح می‌شود.