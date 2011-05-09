همایش"جهاد اقتصادی در حوزه فناوری" در خراسان رضوی برگزار می شود

کامران ملائکه نیکو در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: این همایش از 19 اردیبهشت به مدت یک هفته برای تمام دبیران کامپیوتر استان به منظور رفع مشکلات کامپیوتری و استفاده درست و بهینه از نرم افزارها در سیستم ها مدارس برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این همایش برای اولین بار در استان اجرا می شود، افزود: این همایش علاوه بر ارتقاء جایگاه معلمان و افزایش سطح آگاهی های آنان در زمینه کامپیوتر، هزینه های جانبی استفاده نادرست از نرم افزارها و برنامه ها رایانه ای در مدارس را کاهش می دهد.

وی در پایان از اولین رایانامه فارسی به نام "نوفا" خبر داد و افزود: این وبگاه مثل یاهو و گوگل سرور اطلاعاتی دارد، با این تفاوت که سرور اطلاعاتی نوفا در داخل کشور و در سرور اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی است و کاربران می توانند در این سرور به نشانی "www.nofa.ir" برای خود ایمیل ایجاد کنند.

به گفته وی، همایش "جهاد اقتصادی در حوزه فناوری" با همکاری ناحیه یک و اداره کل آموزش و پرورش استان، انجام می شود.

