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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

همایش"جهاد اقتصادی در حوزه فناوری" در خراسان رضوی برگزار می شود

همایش"جهاد اقتصادی در حوزه فناوری" در خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فناوری اطلاعات و آمار آموزش و پرورش خراسان رضوی از برگزاری همایش استانی "جهاد اقتصادی در حوزه فناوری" ویژه دبیران کامپیوتر در این استان خبر داد.

کامران ملائکه نیکو در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: این همایش از 19 اردیبهشت به مدت یک هفته برای تمام دبیران کامپیوتر استان به منظور رفع مشکلات کامپیوتری و استفاده درست و بهینه از نرم افزارها در سیستم ها مدارس برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این همایش برای اولین بار در استان اجرا می شود، افزود: این همایش علاوه بر ارتقاء جایگاه معلمان و افزایش سطح آگاهی های آنان در زمینه کامپیوتر، هزینه های جانبی استفاده نادرست از نرم افزارها و برنامه ها رایانه ای در مدارس را کاهش می دهد.

وی در پایان از اولین رایانامه فارسی به نام "نوفا" خبر داد و افزود: این وبگاه مثل یاهو و گوگل سرور اطلاعاتی دارد، با این تفاوت که سرور اطلاعاتی نوفا در داخل کشور و در سرور اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی است و کاربران می توانند در این سرور به نشانی "www.nofa.ir" برای خود ایمیل ایجاد کنند.

به گفته وی، همایش "جهاد اقتصادی در حوزه فناوری" با همکاری ناحیه یک و اداره کل آموزش و پرورش استان، انجام می شود.
 

کد مطلب 1306901

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