آثار حوزه حجاب و عفاف متوقف به زمان خاصی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمهدی خاموشی عنوان کرد: تعامل خوبی میان حوزه‌های علمیه و مراکز پژوهشی در حوزه تولید آثار حجاب و عفاف انجام شده است و نویسندگان خصوصی هم در این حوزه تعامل مثبت داشته‌اند.

وی با اشاره به کمک سیاستگذاران افزود: تولید آثار عفاف و حجاب اگرچه مطلوب بوده است، ولی نیازمند فعالیت بیشتری در این حوزه هستیم.

خاموشی در ادامه اظهار داشت: باید نهادهای تربیتی، آموزشی، پژوهشی، خانواده، دانشگاهی، تحقیقاتی و غیره همه باهم در این حوزه همکاری کنند تا آثار ارزنده‌ای در زمینه حجاب و عفاف تولید شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقداماتی را که در این عرصه انجام شده است مثبت ارزیابی کرد و گفت: محدود کردن این امر به زمان، باعث توقف سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها می‌شود.