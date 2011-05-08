به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که تنها یک هفته به پایان دومین دوره رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های استان قم باقی مانده بود و تیم های حاضر در این رقابت ها جدال نزدیک و تنگاتنگی برای کسب عنوان قهرمانی داشتند تا سهمیه قم در والیبال باشگاه های کشور را کسب کنند در هفته پایانی سه بازی جذاب و تماشایی برگزار شد که حکم به قهرمانی تیم شهید نظری داد.



حضور شش تیم در لیگ برتر والیبال قم



این دوره از پیکارهای لیگ برتر والیبال باشگاه‌‌های استان قم با حضور تیم‌‌های شهرداری قم، شهر جعفریه، شهید نظری قم، عباد قم، وحدت و شورای شهر قنوات به ‌صورت رفت و برگشت به انجام رسید و قهرمان لیگ نیز به عنوان نماینده استان قم در مسابقات کشوری حضور می‌یابد.



پیروزی شهید نظری برابر عباد در راه کسب عنوان قهرمانی



در رقابت های هفته دهماین مسابقات سه مسابقه در سالن شهید رضائیان و شهر قنوات قم برگزار شد که برتری با تیم های شهید نظری، شورای شهر قنوات وحدت بود تا تیم شهید نظری سایه دیگر مدعیان را در مسیر کسب عنوان قهرمانی را پشت سر گذاشته و قهرمان شود.



در بازی های برگزار شده، تیم عباد در جدال با تیم شهید نظری در سه گیم متوالی مغلوب شد تا سومی خود در این مسابقات را قعطی کند و تیم شهید نظری در جایگاه نخست قرار بگیرد.



برتری والیبالیست های وحدت در مصاف با شهرداری



در دومین دیدار هفته دهم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های استان قم، تیم والیبال وحدت در حساسترین بازی هفته تیم شهرداری قم را پیش رو داشت که در این دیدار به آسانی در سه گیم پشت سر هم به پیروزی رسید تا بعد از تیم شهید نظری رتبه دوم مسابقات دومین دوره لیگ برتر والیبال باشگاه های استان قم را کسب کند.



برتری شورای شهر قنوات در دیدار تشریفاتی



در آخرین بازی این هفته نیز تیم شورای شهر قنوات برابر شهر جعفریه کار سختی نداشت و به راحتی این تیم را با نتیجه سه بر صفر شکست داد تا همچنان در مکان پنجم قرار داشته باشد، ضمن اینکه در پایان این رقابت‌ها تیم‌های شهید نظری، وحدت، عباد قم، شهرداری قم، شورای شهر قنوات و شهر جعفریه اول تا ششم شدند.

