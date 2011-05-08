به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر یکشنبه در همایش سراسری قضات استان از طریق ویدئو کنفرانس اظهار داشت: بی شک پیشرفتها که در حقیقت مایه یاس و ناامیدی دشمنان محسوب است، در سایه همکاری بین قوا محقق می شود.

وی به رفع اطاله دادرسی و رسیدگی سریع به پرونده های قضایی با دقت به کیفیت و اتقان آرا در محاکم تاکید کرد و افزود: باید به حبس زدایی و پرهیز از زندانی کردن افراد در جرائم غیر عمد و جزیی و پیشگیری از وقوع جرائم نیز توجه جدی صورت گیرد.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: کاهش ناهنجاریهای اجتماعی بی شک موجب افزایش اشتغال و دسترسی به سایر موفقیتهای اجتماعی خواهد شد، لذا در امر پیشگیری همه دستگاهها به خصوص دستگاههای فرهنگی باید کمک کار قوه قضائیه باشند.

وی با تشریح اهمیت و ضرورت پاسخگویی در قبال مسئولیتها ابراز داشت: لازمه قبول مسئولیت برخورداری از ظرفیت بوده و وجود ظرفیت نیز بدون علم و عمل و برنامه ریزی به تنهایی برای انجام امور کارساز نخواهد بود.

رئیسی ضمن قدردانی از مدیریت دادگستری کل استان اردبیل بخاطر فعالیتهای قابل تحسین در اجرای سیاستهای ابلاغی و رسیدگی به مشکلات مردم، اتحاد و همدلی را عامل مهم موفقیتها دانست.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز در این همایش هدف از برگزاری همایش سراسری قضات را بررسی مشکلات حوزه های قضایی تابعه استان و تبیین سیاست های قوه قضائیه عنوان کرد.

غلامعلی رضایی افزود: ترویج و گسترش فرهنگ صلح و سازش با تقویت شوراهای حل اختلاف، جلوگیری از تشکیل پرونده های قضایی با پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات، تقویت نظارت درون و برون سازمانی و رفع اطاله دادرسی از اهم برنامه های دادگستری کل استان اردبیل در سال جاری خواهد بود.

وی با اشاره به نامگذاری سال بنام جهاد اقتصادی، از اقدامات و فعالیتهای انجام یافته در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در حوزه های قضایی اردبیل خبر داد.

رضایی تصریح کرد: جرائم زمین خواری و تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله محورهایی هستند که برای پیشگیری از آن جرائم و رسیدگی سریع و قاطع به پرونده های مربوطه، برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای در استان صورت گرفته است.

استاندار اردبیل نیز در این همایش با قدردانی از همکاری و همراهی دستگاه قضایی استان با دستگاههای اجرایی در جهت انجام وظایف قانونی و خدمت به مردم، وضعیت امنیتی موجود در استان را مطلوب دانست.

سید حسین صابری با اشاره به وضعیت نامناسب ساختمان زندان شهرستان گرمی، خواستار مساعدت مقامات قوه قضائیه در این خصوص شد.

گفتنی است در این همایش از قضات بازنشسته دادگستری استان اردبیل در سالهای گذشته تجلیل به عمل آمد.