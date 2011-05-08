باشگاه فکری جوانان در گلمکان ایجاد می شود

مهدی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران، اظهارداشت: با ایجاد این باشگاه اشتغال جوانان و نوجوانان بر حسب قابلیت های منطقه در قالب تولیدی های کوچک میسر می شود.

وی اظهار داشت: ایجاد فضای سالم معنوی بین جوانان و مسئولین شهر، ارتباط جوانان با محیط های مذهبی و دینی و نجات جوانان و نوجوانان از هجمه های فرهنگی از جمله اهداف طرح ایجاد باشگاه فکری جوانان است.

وی گفت: مساجد، مجموعه های ورزشی کشتی باستانی بدنسازی، کانون هایی فرهنگی و کتابخانه ها از زیر مجموعه های این باشگاه هستند.

وی با بیان اینکه جوان امروز استعداد زیادی برای انحراف و یا جذب در محیط های فرهنگی دارد، افزود: اگر بخواهیم جوان امروز جذب مساجد، هیئت های مذهبی و دینی و مجموعه های فرهنگی شود باید به او بها داد و او را مجهز به وسائل مدرن فرهنگی کرد تا بتواند در مقابل هجمه ها حرفی برای گفتن، داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه نظریات افراد باشگاه در زمینه های فرهنگی، هنری، اجتماعی به ساماندهی امور جوانان در این شهر کمک می کند، افزود: وقتی جوانان در یابند بستری برای امور فرهنگی آنها فراهم شده، با مراجعه به این باشگاه و همکاری در این زمینه به مرحله خود باوری می رسند.

حیدری ادامه داد: ایجاد فضای سالم فرهنگی برای تمام اقشار جامعه بویژه جوانان در بهره وری بهتر از امکانات فرهنگی منطقه و فضا سازی فرهنگی از نتایج طرح است.

وی اظهار داشت: تمام آحاد جامعه، دررده های سنی مختلف می توانند در این باشگاه شرکت کنند و تعداد مخاطبین طرح در هر نوبت و تعداد کل در طی سال با توجه به نوع مطالعه و تعداد مخاطبین و تهیه نقشه های اجرایی حدود 700 نفر در طی 12 ماه است.

وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح دو میلیارد ریال اعم ازمطالعات ، تهیه نقشه و اجراء پروژه است.