  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

بیماری های داخلی در کرمان قربانی می گیرد

بیماری های داخلی در کرمان قربانی می گیرد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان بهشت زهرا کرمان گفت: در فروردین ماه سال جاری بیش از 75 درصد مرگ میر ها به علت بیماری های داخلی، قلبی و سکته مغزی بوده است.

مسعود محمدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به اینکه طی ماه گذشته 197 نفر در کرمان فوت کرده اند عنوان کرد: از این تعداد 114 نفر مرد،60 نفر زن و 23 نفر کودکان هستند.

محمدی فر اظهار داشت: در فروردین ماه امسال به طور متوسط شش نفر در روز فوت شده اند و عوامل مرگ و میر در کرمان به ترتیب بیماری های داخلی، قلبی، سکته مغزی ، سرطان، تصادفات  و کهولت سن عنوان کرد.

وی گفت: بیش از 40 درصد مرگ و میر ها در اثر بیماری های داخلی و بیش از 25 درصد به علت بیماری های قلبی و در حدود 10 درصد در اثر سکته مغزی است.
 

کد مطلب 1306911

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها