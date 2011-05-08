بیماری های داخلی در کرمان قربانی می گیرد

مسعود محمدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به اینکه طی ماه گذشته 197 نفر در کرمان فوت کرده اند عنوان کرد: از این تعداد 114 نفر مرد،60 نفر زن و 23 نفر کودکان هستند.

محمدی فر اظهار داشت: در فروردین ماه امسال به طور متوسط شش نفر در روز فوت شده اند و عوامل مرگ و میر در کرمان به ترتیب بیماری های داخلی، قلبی، سکته مغزی ، سرطان، تصادفات و کهولت سن عنوان کرد.

وی گفت: بیش از 40 درصد مرگ و میر ها در اثر بیماری های داخلی و بیش از 25 درصد به علت بیماری های قلبی و در حدود 10 درصد در اثر سکته مغزی است.

