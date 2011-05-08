کمیسیون امنیت ملی پیگیر موضوع ضرب و شتم در ورزشگاه است

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص نحوه مواجهه مجلس با اتفاقات رخ داده در ورزشگاه آزادی و ضرب و شتم تعدادی از جوانان گفت: با اینکه قرار است کمیسیون فرهنگی موضوع را رسیدگی کند اما پس از اتمام بررسی کار بودجه در مجلس موضوع در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ضرب و شتم جوانان که برای ابراز همدردی برای مردم بحرین اقدامات مسالمت آمیز انجام دادند به هیچ وجه مناسب نبود، گفت: واقعا نمی دانم چرا چنین برخوردهای خشنی با جوانان غیور ما صورت می گیرد، توقعی نبود که عده ای جوان را مورد ضرب و شتم قرار دهند، این کار غیر قابل توجیه است حتی به آنان باید دسته گل هم داده می شد چرا که نشان دادند درد همنوع را می دانند.

رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس تاکید کرد: روشن است که اقدام نیروی انتظامی مناسب نبود و هر کس که آمر به انجام چنین اقدامی بوده اشتباه بزرگی مرتکب شده است.

وی یادآور شد: مطمئنا مجلس با مسئولان مربوطه موضوع را پیگیری خواهد کرد.

سروری گفت: نیروی انتظامی در توضیحاتش گفته از مراجعی به آنان دستوراتی رسیده است، حال باید دید به چه دلیل و از کجا چنین برخوردی شده است؟