به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس با بیان این مطلب که فصل انرژی در لایحه بودجه سال 1390 دارای 13 ردیف برنامه کلان است، افزود: در این گزارش به طور مشخص به چهار برنامه آن پرداخته شده است. یکی از این برنامه‌ها، برنامه راهبری امور انرژی است که میزان اعتبارات آن در لایحه بودجه سال 1390 در مقایسه با قانون بودجه سال 1389 ، 16 درصد رشد داشته است.

برنامه بعدی برنامه راهبری امور بهینه‌سازی انرژی است که میزان اعتبارات آن در لایحه بودجه سال 1390 در مقایسه با قانون بودجه سال 1389، 11 درصد کاهش داسته است. همچنین میزان اعتبارات برنامه راهبری امور نفت و گاز در لایحه بودجه سال 1390 در مقایسه با قانون بودجه 1389 ، 10 درصد رشد داشته است، اما در لایحه بودجه سال 1390 اعتبارات برنامه تاسیسات گاز رشد محسوسی نداشته است. برآورد عملکرد محاسبه شده مربوط به اعتبارات مالی است و برای قضاوت بهتر لازم است عملکرد فیزیکی و مالی مورد مقایسه قرار گیرد. به طور کلی می‌توان چنین اظهارنظر کرد که عملکرد فیزیکی برنامه‌ها نسبت به عملکرد مالی کمتر است.

این گزارش همچنین سایر تغییرات اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های راهبردی انرژی را به این شرح اعلام کرد:



1 – در برنامه راهبردی امور بهینه‌سازی انرژی در لایحه بودجه سال 1390 یک طرح جدید با عنوان ایجاد فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی آغاز خواهد شد.



2 – از مجموع 13 ردیف برنامه کلان فصل انرژی ، چهار برنامه آن مورد بررسی قرار گرفته شده است و با توجه به اینکه برآورد عملکرد این برنامه‌ها مالی بوده، باید عملکرد فیزیکی نیز با آن مقایسه شود که در این صورت می‌توان گفت که عملکرد فیزیکی برنامه‌ها نسبت به عملکرد مالی آن کمتر است.



3 – با توجه به ناچیز بودن اعتبار عمومی طرح تحقیق و پژوهش در امور نفت و گاز و همچنین طرح گازرسانی به روستاها، عملکرد فیزیکی این طرح‌ها باید در قالب کل منابع پنج‌ساله برنامه چهارم توسعه نفت و گاز بررسی شود.