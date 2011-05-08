به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر در سرمقاله این شماره با اشاره به موضوع مسئولیت مشترک بین‌المللی در مبارزه با موادمخدر که در پنجاه و چهارمین نشست سالانه کمیسیون موادمخدر سازمان ملل مطرح شد، تاکید کرد: این موضوع باید مورد توجه همگان قرار گیرد ولی متاسفانه هیچ توجهی برای نبود کمک فنی و تجهیزاتی به جمهوری اسلامی ایران در این زمینه وجود ندارد، با این حال کشور ما به‌عنوان یک کشور مسئول در عرصه بین‌الملل،‌ وظیفه انسانی و اسلامی خود را همچون گذشته به‌درستی ایفا خواهد کرد.

در بخش بعدی این ماهنامه گزارشی با عنوان "پنجاه و چهارمین نشست سالانه کمیسیون موادمخدر سازمان ملل" به چاپ رسیده است. در این نشست مصطفی محمدنجار وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در سخنرانی خود به تشریح وضعیت موادمخدر در جهان، ناکامی جامعه جهانی در مهار آن و در اولویت نبودن مبارزه با موادمخدر در برنامه‌های نیروهای ائتلاف غربی که در افغانستان حضور دارند، پرداخته است. این گزارش مروری بر سخنرانی ایشان و برنامه‌های انجام‌شده در حاشیه نشست فوق است.

گفتگوی ویژه این شماره با دکتر سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی راجع به حوزه فرهنگ و هنر در مبارزه با موادمخدر می‌باشد که دکتر حسینی در این مصاحبه، اعتیاد به موادمخدر و روانگردان‌ها را گسترده‌ترین زمینه در بروز جرم و بزهکاری در جهان برشمرده و تاکید کرده است: مبارزه با اعتیاد به مفهوم واقعی مستلزم عزمی ملی و خیزشی مردمی است و باید آحاد جامعه را با آموزش، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی در برابر اعتیاد واکسیناسیون فرهنگی کرد.

وی با بیان اینکه کشور ایران، دارای جمعیتی جوان است و نوک پیکان اعتیاد هم، بیشتر، جوانان را نشانه رفته است، گفته است: جوان بیشترین انرژی و هیجان را بنا به اقتضای سن و وضعیت جسمی‌اش دارد و باید این انرژی و هیجان را به‌طور صحیح تخلیه کند که در این میان پرکردن اوقات فراغت می‌تواند به‌عنوان یکی از بسترهای بسیار مناسب برای هدایت این انرژی محسوب شود و حتی نقش بسیار مهمی در پیشگیری از اعتیاد داشته باشد که باید توجه بیشتری نسبت به این موضوع صورت پذیرد.

در صفحات بعدی، بخش پایانی میزگردی با عنوان "مراکز نگهداری درمان و کاهش آسیب معتادان چرا و چگونه؟" با حضور محمدمسعود زاهدیان سرپرست اداره کل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با موادمخدر، دکتر سعید صفاتیان مدیرعامل موسسه ایرسا، حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور، دکتر محسن روشن‌پژوه روان‌پزشک و کارشناس پیشگیری و درمان اعتیاد و سعید محمدی مدیرکل امور حقوقی ستاد مبارزه با موادمخدر در خصوص مراکز نگهداری درمان و کاهش آسیب معتادان به چاپ رسیده است.

دیدگاهی با عنوان "در سال جدید با روحیه جهادی و با تلاشی مضاعف به قله‌های رفیع پیشرفت دست پیدا کنیم"، مقاله‌هایی با عنوان "آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان 13 تا 16 ساله" و "خلاصه گزارش جهانی موادمخدر سال 2010"، گزارش استانی از وضعیت مبارزه با موادمخدر در استان زنجان و گزیده اخبار از بخش‌های پایانی آن به شمار می‌روند.

همچنین نسل فردا، آگاه باشیم، توصیه کارشناسی و روایت از بخش‌های مختلف ایران پاک خانواده این ماهنامه به شمار می‌روند.