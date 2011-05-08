راهپیمایی 12 هزار نفری دختران محجبه در 8 شهر کشور

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام مهدی ابراهیم پور صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: راهپیمایی دختران 7 تا 14 ساله از ساعت 9 صبح فردا در شهرهای تهران، ارومیه، مشهد، اصفهان، شیراز، کاشان، ساری و شهر ری و در مجموع با حضور بیش از 12 هزار و 300 دانش آموز تحت پوشش طرح ریحانة النبی برگزار خواهد شد.



وی ابرازداشت: برگزاری راهپیمایی سالانه حافظان حجاب از جمله طرحهای موسسه ریحانه النبی در هر سال است و هدف آن عملیاتی کردن مباحثی است که مربیان این موسسه در طول سال به دختران دانش آموز آموزش می دهند.



ابراهیم پور با بیان اینکه این موسسه فعالیت خود را در سال 1384 آغاز کرده است اظهارداشت: این موسسه فعالیت های خود را روی مباحث کاربردی متمرکز کرده و طی این سالهای صددرصد فعالیت خود را افزایش داده است.



حضور 20 هزار دانش آموز در طرح خوش حجابی



وی اضافه کرد: در سالهای ابتدایی فعالیت، این طرح در 57 مدرسه و با حضور ده هزار دانش آموز در شهرهای تهران، ری، ساری، ارومیه و مشهد برگزار می شد اما در سال گذشته این طرح در 113 مدرسه و با حضور 20 هزار دانش آموز در هشت شهر در حال اجراست.



ابراهیم پور از اجرای طرح خوش حجابی از سوی این موسسه خبرداد و تصریح داشت: این طرح ملی تا سن 14 سالگی برای دختران تحت پوشش انجام می شود و محور اصلی آن برنامه های آموزشی، فرهنگی و خدماتی است که در ارومیه برگزار وبیش از 99 درصد رضایت مردم و خانواده ها را تامین کرده است.



مدیر موسسه ریحانه النبی ابرازداشت: از میان 20 هزار نفر شرکت کننده در طرح در سال گذشته تحصیلی هزار و 327 نفر حجاب برتر داشته اند که این تعداد امسال به 8 هزار و 657 نفر رسیده است.



وی ابرازداشت: موسسه ریحانة النبی با دارابودن بیش از 200 مربی طرح های خود را در شهرهای مختلف کشور اجرا می کند.



آغاز به کار واحد خواهران موسسه ریحانه النبی



ابراهیم پور اضافه کرد: واحد خواهران موسسه نیز از امروز رسما درقم فعالیت خود را آغاز کرده و به عنوان مرکز مدیریتی برای فعالیت های واحدهای خواهران موسسه در استانهای مختلف فعالیت خواهد داشت.



وی با انتقاد از کم توجهی دستگاه‌های دولتی در حمایت از طرح‌های حجاب و عفاف این موسسه بیان کرد: شش درصد بودجه طرح‌ها از سوی مرکز خدمات حوزه های علمیه، 23 درصد از سوی دولت، 3 درصد توسط خیرین، 5 درصد از نهادهای نظامی و مابقی نیز بر دوش خود مرکز است.

