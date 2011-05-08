اصغر مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در سامان اظهار داشت: در سال گذشته افزون بر هزار و 100 برنامه فرهنگی هنری، علمی و ادبی در کانون اجرا شده است.

بخشدار سامان افزود: برنامه های ازقبیل اجرای مسابقات فرهنگی و هنری، شرکت دانش آموزان در مسابقه وبلاگ نویسی، قصه گویی، خاطره نویسی و ... در سال گذشته در کانون اجرا شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش ازهشت هزار و900 عنوان کتاب در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان شهر سامان موجود است، یاد ورشد: طرح ابتکاری کانون و مدرسه با همکاری مدارس جهت آشنایی دانش آموزان با فعالیتهای کانون اجرا می شود.