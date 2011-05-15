نخستین مخزن ذخیره سازی گاز ایران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی ایران در منطقه سراجه قم به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفت.

هدف از راه اندازی پروژه ذخیره سازی گاز طبیعی در سراجه قم ذخیره سالانه 3.3 میلیارد متر مکعب گاز در فاز اول بوده است به طوری که باید در این مرحله با تزریق هفت میلیون متر مکعب گاز در هشت ماه نخست سال، روزانه حدود 10 میلیون متر مکعب گاز در ماههای پایانی سال برداشت شود.



جواد اوجی معاون وزیر نفت پیشتر با اشاره به اینکه مخزن سرجه از ظرفیت ذخیره سازی 3.3 میلیارد متر مکعب گاز برخوردار است به مهر گفته بود: پیش بینی می شود در فاز اول راه اندازی این طرح در شش ماهه نخست سال 5 تا 7 میلیون متر مکعب در روز گاز تزریق و در ماههای پایانی سال 7 تا 10 میلیون متر مکعب گاز برداشت شود.



به گزارش مهر، هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود 600 میلیون متر مکعب گاز کشور تولید می شود که با توجه به این حجم مصرف باید حداقل روزانه توانایی ذخیره سازی 110 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را داشته باشیم.



در حال حاضر ایالات متحده آمریکا با ذخیره سازی 110 میلیارد متر مکعب گاز در 417 مخزن، روسیه با ذخیره سازی 90 میلیارد متر مکعب گاز در 23 مخزن، اکراین با 34.1 میلیارد متر مکعب گاز در 12 مخزن، آلمان با 20 میلیارد متر مکعب در 41 مخزن، ایتالیا با 18 میلیارد متر مکعب گاز در 10 مخزن و کانادا با 14.1 میلیارد متر مکعب گاز در 42 مخزن بزرگترین ذخیره کنندگان گاز جهان به شمار می روند.

پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه در مجموع ظرفیتی برای ذخیره سازی و برداشت روزانه 120 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از مخازن زیر زمینی فراهم شود.