5 ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا در تهران ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف رشیدی اظهار کرد: در حال حاضر سنجش ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون در هوای تهران تنها در 2 ایستگاه ما صورت می گیرد که تلاش خواهیم کرد تا پایان سال تمام ایستگاه ها را به این سیستم مجهز کنیم.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 90 همچنین 5 ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا در تهران نصب و راه اندازی خواهد شد تا تعداد کل ایستگاه های فعال به 25 عدد برسد.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: امسال براساس استاندارد ملی ، سنجش برخی از آلاینده های خطرات دیگر که بیشتر توسط خودروهای گازوئیل سوز تولید می شوند نیز در دستور کار قرار دارد.