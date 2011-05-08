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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

5 ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا در تهران ایجاد می شود

5 ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا در تهران ایجاد می شود

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از ایجاد 5 ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا در تهران خبر داد و گفت: امسال تمام ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر مجهز به سیستم سنجش ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف رشیدی اظهار کرد: در حال حاضر سنجش ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون در هوای تهران تنها در 2 ایستگاه ما صورت می گیرد که تلاش خواهیم کرد تا پایان سال تمام ایستگاه ها را به این سیستم مجهز کنیم.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 90 همچنین 5 ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا در تهران نصب و راه اندازی خواهد شد تا تعداد کل ایستگاه های فعال به 25 عدد برسد.
 
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: امسال براساس استاندارد ملی ، سنجش برخی از آلاینده های خطرات دیگر که بیشتر توسط خودروهای گازوئیل سوز تولید می شوند نیز در دستور کار قرار دارد.
کد مطلب 1306924

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