شهرستان سرولایت کمترین آمار تصادفات در خراسان رضوی را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی رجایی ظهر یکشنبه در جلسه تقدیر از ادارات برتر استان در زمینه کاهش آمار تصادفات جاده ای، گفت: شهرستان سرولایت با پنجاه درصد کاهش تصادفات در رتبه اول بیشترین میزان کاهش تصادفات در سطح استان قرار دارد.

وی افزود: در این رده بندی کلات با 42.87 درصد، درگز با 42.31 درصد و تربت حیدریه با 31.4 درصد در رتبه های دوم تا چهارم بیشترین میزان کاهش تصادفات در سطح استان جای دارند.

رئیس اداره ایمنی و حریم راه های اداره کل راه و ترابری استان بر لزوم افزایش مطالعات و تعامل کلیه دستگاه های ذی ربط در جهت کاهش این آمار تاکید کرد.

وی ضمن تشکر از فعالیت های سه اداره برتر از سایر ادارات خواست ضمن توجه ویژه به امر کاهش تصادفات در سال جدید تمام توان خود را به این منظور به کار گیرند.