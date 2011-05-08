واحد اول نیروگاه گازی الصدر عراق سنکرون شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن واحد اول نیروگاه گازی الصدر عراق به عنوان نخستین پروژه خارجی شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا با شبکه سراسری سنکرون شد.

با سنکرون این واحد، مجموع واحدهای سنکرون شده شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا، 103 واحد شده است.

حضور مپنا در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و انرژی سوریه



چهارمین نمایشگاه بین‌المللی برق و انرژی سوریه، با حضور بیش از70 شرکت‌ تخصصی در رشته‌‎های مختلف صنعت برق از 16 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران برپا شد.

در این نمایشگاه چهار روزه که در مرکز بین‌المللی نمایشگاه‌های شهر دمشق آغاز به کار کرد، برخی شرکتهای ایرانی از جمله مپنا، سیم و کابل ابهر، الکترونیک افزار آزما، ایران ترانسفو، مبنا بهینه‌سازان نیرو، ترانس نیرو و همینطور سندیکای صنعت برق ایران حضور داشتند.

همچنین تعدادی از شرکتهای بین‌المللی خارجی در زمینه احداث نیروگاه و فناوری‌های تولید، انتقال و توزیع برق از کشورهای فرانسه، اتریش، آلمان، هند، یونان، ژاپن، ایتالیا، رومانی، سوییس، اسپانیا، کره جنوبی، ترکیه و نمایندگی‌های برخی شرکتهای دیگر در امارات و عربستان سعودی نظیر Ansaldo، Metka، Aggreko، SIEMENS و Omicron در این نمایشگاه حاضر بودند.

گروه مپنا نیز با گستره متنوع محصولات و خدمات خود در حوزه صنعت احداث نیروگاه و ساخت تجهیزات کلیدی مورد نیاز و فعال در حیطه ساخت تجهیزات جانبی، همچنین برخوردار از دانش مدیریتی و فنی - مهندسی قابل اتکا در تمامی حوزه‌های مرتبط و واجد ظرفیتهای سرمایه‌گذاری در این نمایشگاه حضور یافت.

حضور مپنا به منظور معرفی قابلیتها، توسعه بازار و افزایش همکاری

این گروه به منظور معرفی بیشتر قابلیتها و توسعه بازار و افزایش سطح همکاری با شرکتهای دست‌اندرکار در صنایع یادشده در نمایشگاه امسال حضور داشت.

همچنین نمایندگانی از دفتر مپنا در سوریه و پروژه‌های تشرین و جندر و مدیریت روابط عمومی و بازار گروه، با هدف اطلاع‌رسانی بهتر و ارائه تصویری شفاف از ظرفیتهای موجود گروه مپنا برای بازدیدکنندگان و مخاطبان، در این نمایشگاه حضور داشتند.

این افراد در غرفه‌ای اختصاصی در رویداد فوق حضور یافته و پاسخگوی سئوالات علاقمندان بودند.