عملیات گازرسانی به شهر مرزی مهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام صبح یکشنبه در این مراسم گفت: بیش از سه هزار خانوار در شهر مهران از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

روح اله نوریان در آئین کلنگ زنی آغاز عملیات گازرسانی به شهر مهران، خاطرنشان کرد: پروژه گازرسانی به شهر مهران که دارای 75 کیلومتر شبکه داخل شهرمی باشد، بیش از دو هزار و 100 انشعاب را تحت پوشش قرار می دهد .

وی افزود: برای انجام این مهم چهار پیمانکار به صورت همزمان آغاز بکار خواهند نمود و با اتمام گازرسانی به این شهر بیش از سه هزار خانوار گازدار می شوند و نیز برای اجرای این طرح بیش از 35 میلیارد ریال هزینه پیش بینی شده است .