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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

رکورد شکنی در اعزام زائران به حج عمره

رکورد شکنی در اعزام زائران به حج عمره

در نشست مشترک معاون توسعه و نیروی انسانی بعثه مقام معظم رهبری با مسوولین ستاد عمره در مدینه اعلام شد: با اعزام 242 کاروان رکورد اعزام حجاج به حج عمره شکسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک معاون توسعه و نیروی انسانی بعثه مقام معظم رهبری، مسوولین ستاد عمره در مدینه و حجت الاسلام احمدی از مدیران معاونت فرهنگی بعثه مسائل مربوط به عمره جاری در مدینه منوره تک تک مشکلاتی که از طرف زائرین به بازرسی ستاد عمره و بازرسی بعثه مدینه منعکس شده بود مطرح و مسوولان امور اسکان، امور حمل و نقل، تدارکات و پشتیبانی، تغذیه و بازرسی ضمن ارائه گزارشهایی از فعالیتهای و مسائل حوزه خود به پرسش های معاون توسعه و نیروی انسانی بعثه درباره گزارشهای مردمی به ویژه درباره امور تغذیه که به واحدهای نظارتی و بازرسی رسیده است پاسخ دادند.

در این جلسه مشکل تاخیر در پروازها که علت اصلی آن مربوط به مسوولان فرودگاه جده است مورد بحث قرار گرفت که مسئولان اعلام کردند کنسولگری ایران در جده تلاش می کند این مشکل به زودی حل شود. 

به گزارش مهر، دکتر فلاح زاده معاون بعثه مقام معظم رهبری گفت: سالهای گذشته حداکثر تا 224 کاروان زائران ایرانی به عمره اعزام می شد اما امسال این عدد به 242 خواهد رسید که در ده سال گذشته بی سابقه است. 
کد مطلب 1306931

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