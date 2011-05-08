سمنان از استانهای پیشرو مصرف مواد ناریه در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسن نجم پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هیئت نظارت بر مواد ناریه استان سمنان با اشاره به عملکرد هیئت در سال 89 میزان مواد ناریه مصرف شده توسط معادن و پروژه های مصرف کننده را ارائه کرد.

وی ادامه داد: این مقدار مصرف مواد در پروژه های معدنی و صنعتی می تواند بیانگر افزایش فعالیتهای تولیدی و عمرانی در استان سمنان باشد.

رئیس هیئت نظارت بر مواد ناریه استان سمنان نیز در این جلسه بر ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات، نظارت بهبنه بر پروژه های برگزاری تخصصی جلسات هیئت با موضوعات مختلف، برگزاری دو کارگاه آموزشی در سال 90، پیگیری احداث انبار مرکزی در شهرستان گرمسار و سمنان متحدالشکل نمودن حفاظت انبارهای مواد ناریه تاکید کرد.

حسن اسلامی راد گفت: در سال گذشته مقدار 94.465 کیلوگرم انواع دینامیت و مقادیر زیادی از انواع نیتر و سلولز، آنقفو، آمولایت و انواع چاشنی در 406 مرحله به استان حمل و به مصرف رسیده است.

در ادامه جلسه اعضای هیئت نقطه نظرات خود را پیرامون مسائل مرتبط با مواد ناریه و راه حل های تسهیل و در دسترس این مواد برای مصرف کنندگان را بیان داشتند.