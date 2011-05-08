به گزارش خبرگزاری مهر از شهرکرد، یزدان جلالی در جلسه کمیته برنامه‌ریزی اولین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال این استان بر ضرورت بهره‌گیری از امکانات و تکنولوژی روز در راستای رسیدن به اهداف نظام و انقلاب تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به فضای سایبری و تکنولوژی روز که در جهان مورد استفاده کشورهای غربی قرار گرفته و از آن در راستای ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده می‌‎کنند لازم است تا خود را به این امکانات تجهیز کرده و به مقابله با آن بپردازیم.

وی برقراری ارتباط را از مهمترین نیازهای اولیه بشر عنوان کرد و گفت: برقراری ارتباط از همان ابتدا برای بشر یک یک مسئله بسیار مهم و حیاتی به شمار می‌رفته و بسیاری از نیازهای خود را از طریق برقراری ارتباط با افراد و محیط خود برآورده می‎کرد.

جلالی با بیان اینکه در حال حاضر وسایل ارتباطی بسیار گسترده و متنوعی در اختیار بشر گذاشته شده است، تصریح کرد: بر همین اساس لازم است که از جدیدترین و بهترین وسایل ارتباط جمعی در راستای رشد و پیشرفت کشور بهره گرفت و فرهنگ استفاده مناسب از آن را در جامعه ترویج کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری به اهمیت و نقش ویژه رسانه‌های دیجیتال در میان سایر وسایل ارتباط جمعی اشاره کرد و گفت: رسانه‌های دیجیتال به دلیل حجم کم فضای اشغال شده، بار اطلاعاتی بالا و کم هزینه بودن مزیتهای بسیاری نسبت به سایر وسایل ارتباطی دارند.

جلالی بر ضرورت فرهنگ‌سازی در خصوص استفاده مناسب و صحیح از رسانه‌ها و نرم‌افزارهای دیجیتالی تاکید کرد و افزود: برپایی نمایشگاه‌های رسانه‌های دیجیتال در کشور و به دنبال آن در استان‌ها می‌تواند بستر مناسبی را در راستای فرهنگ‌سازی و آشنایی مردم با رسانه‌ها و تکنولوژی روز داشته باشد.

وی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نمایشگاه‌ رسانه‌های دیجیتال در این استان ، تصریح کرد: انتظار می‌رود که دستگاه‌های ذی‌ربط با متولیان برگزاری نمایشگاه همکاری و همدلی مناسبی داشته باشند تا زمینه حضور گسترده و پررنگ مردم استان در این عرصه و استفاده از محصولات نمایشگاه به خوبی فراهم شود.