امکانات آتش نشانی کهک قم جوابگو نیست/ یک ماشین برای 19 شهر و روستا

به گزارش خبرنگار مهر در قم، کودکی در چاه آب گرفتار شد، آبگرمکن منزل مسکونی خانه را به آتش کشید، انباری دچار حریق شد، سقف خانه قدیمی ریزش کرد و ... اینها شاید نمونه ای از حوادثی باشد که در طول مدت شبانه روز ممکن است برای هر یک از ما اتفاق بیافتد.



در لحظه وقوع این حوادث تنها راه کمک رسانی در وهله اول بی شک مراکز آتش نشانی هستند که 24 ساعته فعال و گوش به زنگ می باشند همچنین زمان مهم ترین فاکتور موجود است که می تواند در نجات جان و مال انسان ها در این شرایط نقش حیاتی داشته باشد.



امیدهایی که ناامید می شوند



اما در برخی از نقاط استان قم همچون بخش کهک، نبود یک ایستگاه آتش نشانی مجهز و نیرویی متخصص در این زمینه، بسیاری از امیدهای مردم را به ناامیدی بدل کرده است.



بهمن پهلوانی یکی از صاحبان کارخانه در منطقه صنعتی سیرو از توابع بخش کهک است که چندی قبل یکی از انبارهای کارخانه او طعمه حریق شد و به دلیل کمبود امکانات آتش نشانی در آتش سوخت و بخشی از سرمایه او و دیگر شرکایش دود شد و به هوا رفت.



وی که یکی از شرکای کارخانه نیکی مهر در منطقه صنعتی سیرو از توابع بخش کهک است در خصوص حادثه ای که برای کارخانه او پیش آمد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پنج شنبه شب گذشته ساعت 10 شب انبار مواد اولیه کارخانه طعمه حریق شد که ما برای خاموش کردن آتش با آتش نشانی شهر کهک تماس گرفتیم.

ماشین مرکز به علت نقص فنی قادر به حرکت نیست



پهلوانی ادامه داد: اما متاسفانه با این که زمان برای ما بسیار اهمیت داشت مرکز آتش نشانی شهر کهک به ما اعلام کرد که ماشین مرکز به علت نقص فنی قادر به حرکت نیست.



وی افزود: بعد از این، با مرکز آتش نشانی شهر قم تماس گرفته شد که آنها نیز اعلام کردند که منطقه شما، در حوزه فعالیت ما نیست و ما اجازه اعزام نیرو را نداریم که بالاخره بعد از هماهنگی های لازم با مرکز آتش نشانی بخش کهک و کلی خواهش و التماس، نیرو با تاخیر دو ساعتی اعزام شد.



اگر پای جان یک انسان در میان بود...



پهلوانی با ابراز تاسف از برخی کمبودها که رابطه مستقیم با حفظ جان و مال انسان ها دارد، بیان داشت: الحمدالله در این حادثه تنها خسارت در بخش مالی بود اما اگر پای جان یک انسان در میان بود و در جایی که زنده ماندن یا نمادن افراد وصل تنها به چند ثانیه است آیا تاخیر دو ساعته با هیچ دلیل و بهانه ای توجیه پذیر می باشد.



در یک مورد با تاخیر و دیگر بار اصلا نرسید



وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در طول مدت 4 سالی که من در این منطقه فعالیت دارم شاهد 4 حادثه بوده ام که در یک مورد آن نیرو با دو ساعت تاخیر به محل حادثه رسید و در یک مورد هم اصلا نرسید و خود شهرداری شهر کهک نیز اعلام کرده که نیرو و راننده ما در چند بخش کار می کند و او راننده باب کت، لودر، راننده نیسان شهرداری و راننده شخصی شهردار نیز می باشد.



پهلوانی با اشاره به این که در منطقه صنعتی سیرو 312 واحد وجود دارد که 12 تای آن فعال می باشد، اظهار داشت: آیا این منطقی است در بخش کهک که دارای روستاهای متعددی است و به دلیل شرایط آب و هوایی از جمعیت نسبتا زیادی هم برخوردار است تنها یک مرکز آتش نشانی، آن هم با امکاناتی در حد صفر وجود داشته باشد.

مرکز آتش نشانی کهک شماره تلفن اختصاصی ندارد



در این خصوص خبرنگار مهر برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن آتش نشانی شهر کهک که در مرکز 118 نیز به همین نام به ثبت رسیده است تماس گرفت که در جواب و از پشت خط این صدای ضبط شده شنیده می شد:« مشترک گرامی چنین شماره ای در شبکه وجود ندارد لطفا مجددا شماره گیری نفرمائید»



بعد از این با اداره کل آتش نشانی استان قم تماس گرفته شد که آنان نیز از شماره اطلاعی نداشته و اعلام کردند که باید از مرکز 125 سئوال شود و بالاخره شماره ای به عنوان مرکز آتش نشانی شهر کهک به دست آمد اما بعد از تماس معلوم شد که این شماره گویا، متعلق به شهرداری کهک است که برای دقایق متوالی نیز اشغال بود یعنی اگر کسی دچار حادثه شده و بخواهد از پشت این خط حادثه را اطلاع دهد باید مدت زمانی که هر دقیقه آن ارزش دارد، پشت خط معطل بماند تا کسی از آن طرف گوشی را بردارد.



تازه در صورتی که موفق به صحبت شود باید آگاه به این مطلب باشد که باید کلید شماره 2 را بزند تا به خدمات شهرداری شهر کهک وصل شود و خواسته خود، که همان درخواست نیرو و تجهیزات آتش نشانی است را مطرح کند.



مدیر خدمات شهری شهرداری کهک در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به کمبودهای تجهیزات آتش نشانی شهر کهک بیان داشت: شهرداری برای کار آتش نشانی تنها یک خودرو بادسان در اختیار دارد که آن نیز بسیار فرسوده است و برای مثال فاصله دو سه دقیقه ای بین شهر کهک و سیرو را در حدود 11 دقیقه طی می کند.



کمبود ماشین های سبک آتش نشانی و نیروی متخصص



سید جمال حسینی در ادامه گفت: کمبود ماشین های سبک آتش نشانی از نیازهای اساسی در این بخش است.



وی خاطر نشان کرد: کمبود نیروی فعال و متخصص نیز از دیگر نیازهای مرکز آتش نشانی بخش کهک است و ما در حال حاضر از یکی از نیروهای شهرداری که دارای گواهینامه پایه یک است برای این کار استفاده می کنیم.



حسینی در پاسخ به این سئوال که با توجه به این که شهرداری یک ارگان دولتی است و با پایان وقت اداری تعطیل می شود، پس تکلیف مردمی که در این ساعات دچار حادثه می‌شوند، چیست، بیان داشت: نگهبان ساختمان شهرداری در تمام ساعات در این محل حضور دارد و تلفن ها را جواب می دهد و در صورتی که حادثه ای اتفاق بیافتد به دیگران اطلاع می دهد و با توجه به این که 90درصد نیروهای ما بومی هستند ظرف سه تا چهار دقیقه خود را آماده می کنند و چون شهر کوچک است با تاخیر 4 یا 5 دقیقه ای به محل حادثه می رسند.



وی در پایان خاطر نشان کرد: برای این کمبودها با استانداری قم مکاتبه شده و کار در حال پیگیری است و اگر خودروهای سبک و سنگین و همچنین نیروهای متخصص آتش نشانی تامین گردد ما این آمادگی را داریم که تمامی روستاهای بخش کهک را پوشش دهیم.



شهرداری به صورت داوطلبانه کار را برعهده گرفته



شهردار شهر کهک نیز در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: انجام خدمات آتش نشانی در کل بخش جزء حیطه وظایف شهرداری نیست اما به دلیل این که در بخش های استان این ظرفیت و پتانسیل وجود ندارد شهرداری مرکز بخش به صورت داوطلبانه این کار را برعهده گرفته و در کل کشور نیز به همین شکل است.



احمد نکونام با اشاره به این که در بخش کهک یک شهر و 18 روستا وجود دارد، تصریح کرد: در این بخش به جزء امکانات محدودی که در شهرداری کهک وجود دارد تنها یک ایستگاه آتش نشانی در روستای صرم فعال است که سرباز آتش نشان هم دارد.

توان آتش نشانی ما کفاف کل بخش را نمی‌دهد



وی خاطر نشان کرد: همواره این موضوع که توان آتش نشانی ما کفاف کل بخش را نمی دهد دغدغه ما بوده و هست و اینجا تنها یک ماشین با عمر 10 سال و آن هم بدون نیرو در اختیار است، و با این وضع چگونه می توان انتظار داشت که بتوانیم تمام بخش را پوشش دهیم.



نکونام افزود: بخش کهک به دلیل موقعیت جغرافیایی دارای اختلاف ارتفاع زیادی در قسمت های مختلف آن است برای مثال اختلاف ارتفاع روستای خورآباد با وشنوه به 800 متر می رسد، بنابراین ماشین بادسان نمی تواند به راحتی در این ارتفاع حرکت کند و از آنجایی که در هنگام بروز حادثه اولین و آخرین فاکتور مهم وقت است ما در بسیاری از موارد به دلیل بضاعت اندک شرمنده مردم می شویم.



وی به مشکل کمبود نیروی متخصص آتش نشان در بخش کهک اشاره کرد و گفت: ما در این جا نیروی متخصص آتش نشان نداریم و نیروهای ما دو منظوره فعالیت می کنند و این کار را با این که در حوزه وظیفه آنان نیست برعهده گرفته اند و در همین راستا نیز چند ماه قبل یکی از کارکنان شهرداری که برای کمک به یکی از روستاها اعزام شد از ناحیه کمر آسیب دید و سه ماه در خانه بستری شد بنابراین ما باید از این جنبه هم جوابگو باشیم.



شهردار کهک خاطرنشان کرد: ‌این کمبودها در جلسات ستاد حوادث غیر مترقبه و شهرداری های شهرهای استان هم مطرح شده است که مقرر شده امسال شهرداری ها در این بخش به سیستم های آتش نشانی مجهز شوند.



با توجه به این که حادثه هر لحظه در کمین است و در هر کسری از ساعت این احتمال وجود دارد که با وقوع اتفاقی جان انسان و یا اموال آنان در خطر بیافتد، شایسته است هر چه سریعتر برای تکمیل و تجهیز ایستگاه آتش نشانی بخش کهک فکری شود تا مردم منطقه بیش از این دچار مشکل و خسران نشوند.

.....................................



گزارش از الهام رحیمی