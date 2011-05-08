سخنرانی رحیم پورازغدی با موضوع بنیادهای علم سیاست در دانشگاه تهران

حسن خدادی مسئول بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: حسن رحیم پور ازغدی سه شنبه، 20 اردیبهشت ماه به دعوت بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در تالار شیخ انصاری این دانشکده سخنرانی خواهد کرد.



وی افزود: این سخنرانی با موضوع «بنیادهای علم سیاست» از ساعت 11 تا 13 در این دانشگاه برگزار می شود.



مسئول بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تاکید کرد که اولین جلسه این سخنرانی با این موضوع، هفته گذشته برگزار شده بود که به دلیل استقبال دانشجویان، جلسه دوم نیز برگزار خواهد شد.