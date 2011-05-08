حسن خدادی مسئول بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: حسن رحیم پور ازغدی سه شنبه، 20 اردیبهشت ماه به دعوت بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در تالار شیخ انصاری این دانشکده سخنرانی خواهد کرد.
وی افزود: این سخنرانی با موضوع «بنیادهای علم سیاست» از ساعت 11 تا 13 در این دانشگاه برگزار می شود.
مسئول بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تاکید کرد که اولین جلسه این سخنرانی با این موضوع، هفته گذشته برگزار شده بود که به دلیل استقبال دانشجویان، جلسه دوم نیز برگزار خواهد شد.
20 اردیبهشت برگزار می شود؛
سخنرانی رحیم پورازغدی با موضوع بنیادهای علم سیاست در دانشگاه تهران
حسن رحیم پورازغدی با موضوع «بنیادهای علم سیاست» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سخنرانی میکند.
حسن خدادی مسئول بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: حسن رحیم پور ازغدی سه شنبه، 20 اردیبهشت ماه به دعوت بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در تالار شیخ انصاری این دانشکده سخنرانی خواهد کرد.
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